Internationale Erfahrung für den KFC Uerdingen: Ibrahim Nadir

Der KFC Uerdingen kann den eventuell letzten Neuzugang vermelden: Offensivspieler Ibrahim Nadir wechselt zu den Krefeldern und bringt reichlich internationale Erfahrung mit an die Grotenburg.
Der auf dem linken Flügel und Sturm beheimatete Angreifer wurde bei Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet und sammelte anschließend wertvolle Erfahrungen im Ausland. Seine Stationen führten ihn unter anderem in die USA, nach China (Hongkong) sowie nach Neuseeland.
2021: Seine damalige Knieverletzung am Meniskus bremste den gebürtigen Willicher aus; trotz kurzer Zwischenstopps beim 1.FC Mönchengladbach (damals Oberliga Niederrhein) und beim 1.FC Dornbreite Lübeck (damals Oberliga Schleswig Holstein) folgten 2 Knie-OPs. Danach ging es bergauf in der Vita des 28-Jährigen.
Die Zahlen sprechen für sich: In Hongkong kommt der 28-Jährige auf 29 Tore und 24 Vorlagen in 46 Pflichtspielen. Vor allem in der neuseeländischen ersten Liga hinterließ der Flügelspieler seine Visitenkarte: In 47 Erstliga-Einsätzen traf er 21 Mal, bereitete 13 weitere vor und gehört zu den wertvollsten Spielern der Liga.
Ibrahim Nadir wird sicherlich die Stärke des Kaders vertiefen. Die ohnehin bereits stark besetzte Offensive erhält durch den Neuzugang zusätzliche Qualität und noch mehr Variabilität. Die Uerdinger Fans dürfen sich auf einen Spieler freuen, der in Straßenkicker-Manieren jederzeit für Torgefahr sorgen und der Mannschaft kreative Impulse verleihen kann. Nadir befindet sich aktuell im Aufbautraining, zog sich im letzten Auslandsspiel eine Zerrung zu.
Für Ibrahim Nadir ist der Wechsel zugleich eine Rückkehr an eine frühere Wirkungsstätte. Bereits in der U15 und U17 des SC Bayer 05 Uerdingen trug er als Mannschaftskapitän das Trikot der Krefelder, ehe ihn sein damaliger Trainer Mike Tullberg zu Rot-Weiß Oberhausen holte.