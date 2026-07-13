Internationale Erfahrung für den KFC Uerdingen: Ibrahim Nadir von Santos Oliviera · Heute, 09:08 Uhr · 0 Leser

Der KFC Uerdingen kann den eventuell letzten Neuzugang vermelden: Offensivspieler Ibrahim Nadir wechselt zu den Krefeldern und bringt reichlich internationale Erfahrung mit an die Grotenburg. Der auf dem linken Flügel und Sturm beheimatete Angreifer wurde bei Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet und sammelte anschließend wertvolle Erfahrungen im Ausland. Seine Stationen führten ihn unter anderem in die USA, nach China (Hongkong) sowie nach Neuseeland.

2021: Seine damalige Knieverletzung am Meniskus bremste den gebürtigen Willicher aus; trotz kurzer Zwischenstopps beim 1.FC Mönchengladbach (damals Oberliga Niederrhein) und beim 1.FC Dornbreite Lübeck (damals Oberliga Schleswig Holstein) folgten 2 Knie-OPs. Danach ging es bergauf in der Vita des 28-Jährigen. Die Zahlen sprechen für sich: In Hongkong kommt der 28-Jährige auf 29 Tore und 24 Vorlagen in 46 Pflichtspielen. Vor allem in der neuseeländischen ersten Liga hinterließ der Flügelspieler seine Visitenkarte: In 47 Erstliga-Einsätzen traf er 21 Mal, bereitete 13 weitere vor und gehört zu den wertvollsten Spielern der Liga.