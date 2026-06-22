Internationale Erfahrung für den Drittligisten F.C. Hansa Rostock Defensivspieler mit internationaler Erfahrung: Hansa verpflichtet Florian Bohnert vom französischen SC Bastia. von red/pm · Heute, 10:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: F.C. Hansa Rostock

Der nächste Neuzugang ist in trockenen Tüchern. Der Drittligist F.C. Hansa Rostock hat sich die Dienste von Florian Bohnert gesichert. Der 28-jährige Luxemburger wechselt vom französischen SC Bastia an die Ostsee.

Mit Florian Bohnert gewinnt Hansa einen vielseitig einsetzbaren Defensivspieler, der sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite spielen kann und bereits über umfangreiche internationale Erfahrung verfügt. Der in Luxemburg-Stadt geborene Rechtsfuß begann seine fußballerische Ausbildung bei Avenir Beggen und Racing Union Luxemburg, ehe er früh den Schritt nach Deutschland wagte und in den Nachwuchsbereich des 1. FC Saarbrücken wechselte, wo er in den U17- und U19-Teams zum Einsatz kam.

Anschließend führte sein Weg in die Regionalliga über die U23 des FC Schalke 04 zum FK Pirmasens (31 Pflichtspiele, 5 Tore, 1 Vorlage) und weiter zur zweiten Mannschaft des 1. FSV Mainz 05 (43 Einsätze, 1 Tor). Nach einer Station beim luxemburgischen Erstligisten FC Progrès Niederkorn (45 Pflichtspiele, 3 Tore, 5 Vorlagen) wechselte Florian Bohnert im Januar 2023 zum SC Bastia in die französische Ligue 2. Für den korsischen Traditionsverein absolvierte der 1,82 Meter große Rechtsverteidiger insgesamt 110 Pflichtspiele, in denen ihm zwei Tore und vier Vorlagen gelangen. Auch international ist Florian Bohnert seit Jahren ein fester Bestandteil der luxemburgischen Nationalmannschaft. Sein Debüt für die A-Nationalmannschaft gab er bereits 2016 im Alter von 18 Jahren. Seitdem kommt er auf bislang 63 Länderspiele und einen Treffer. Zuvor durchlief er sämtliche Nachwuchsauswahlen seines Heimatlandes (19 Partien im Jugendbereich).