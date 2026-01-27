Internationale Erfahrung für Brandenburgligist und Abschied

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

NEUZUGANG >>> Der 25-jährige Nicolaus Zurawik verstärkt ab sofort den Kader unserer Brandenburgligamannschaft. Der in Berlin geborene Defensivspieler ist sowohl in der Innenverteidigung, im zentralen defensiven Mittelfeld als auch als Rechtsverteidiger einsetzbar. Nico durchlief in seiner Jugend Stationen wie SC Siemensstadt, Hertha BSC, Tennis Borussia, den Berliner SC sowie den SC Staaken. Im Männerbereich sammelte er Erfahrung bei den Spandauer Kickers, beim SC Staaken und an der Bradley University (USA). Herzlich willkommen Nico!

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir sagen Adios und verabschieden uns damit von unserem Ersatzkeeper der 1. Mannschaft.

Für Alex geht die Reise beim Werderaner FC Viktoria 1920 weiter.

Danke für deinen Einsatz, deinen Teamgeist und deine Zeit bei uns.

Für deine neue Herausforderung wünschen wir dir nur das Beste und viele sportliche Erfolge!