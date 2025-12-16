– Foto: Getty Images

Interkontinental-Duell: PSG jagt Titel gegen Flamengo in Katar Der FIFA-Interkontinental-Pokal ist der „neu aufgelegte“ Weltpokal im Vereinsfußball. Er knüpft in Name und Idee an den früheren Interkontinental-Cup an, in dem jahrzehntelang der europäische Landesmeister und der südamerikanische Champion den inoffiziellen Weltvereinsmeister ausspielten. Heute wird der Wettbewerb von der FIFA organisiert und fungiert als Bindeglied zur großen Klub-WM, bei der ein erweitertes Teilnehmerfeld um den globalen Titel kämpft.

Im aktuellen Format treten die jeweiligen Kontinentalsieger in einem kompakten K.o.-Turnier gegeneinander an, bis am Ende der Champion der Champions ermittelt wird. Das Finale hat damit zwar nicht das Gewicht einer Weltmeisterschaft, ist aber sportlich und prestigetechnisch deutlich mehr als nur ein besseres Freundschaftsspiel.

Der Wettbewerb umfasste vier entscheidende Qualifikationsduelle, bevor Flamengo als Sieger der Play-offs ins Finale einzog. Paris Saint-Germain qualifizierte sich direkt für das Finale des FIFA-Interkontinental-Pokals 2025 als Sieger der UEFA Champions League 2024/25. Runde 1 (Afrika vs. Ozeanien, 14. September, Kairo):

Pyramids FC (Ägypten) besiegte Auckland City FC (Neuseeland) mit 3:0.​

Runde 2 (Dienstag, 23. September, Dschidda):

Pyramids FC setzte sich gegen gegen Al Ahli FC mit 3:1 durch und erreichte die Play-offs.​

Viertelfinale (Mittwoch, 10. Dezember, Ahmad Bin Ali Stadium Katar):

Flamengo besiegte Cruz Azul (CONCACAF-Champion) mit 2:1

Halbfinale/Play-off (Samstag, 13. Dezember, Ahmad Bin Ali Stadium Katar):

Flamengo gewann gegen Pyramids FC (CAF) mit 2: 0 und sicherte sich das Finale gegen PSG.​