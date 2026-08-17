Interimstrainer wird zur Dauerlösung: Landesligist mit neuem Trainer Bei der Sport-Union Neckarsulm übernimmt Robin Hofmann das Amt des Cheftrainers. von red · Heute, 17:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens Körner

Die Sport-Union Neckarsulm hat die Trainerfrage schneller als erwartet geklärt. Robin Hofmann, der nach der Trennung von Pascal Marche zunächst interimsweise übernommen hatte, wird dauerhaft Cheftrainer des Landesligisten. Bereits vor dem 1:1 bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall einigten sich Verein und Coach auf die weitere Zusammenarbeit.

Vertrauen in die interne Lösung Sportlicher Leiter Wanderley Cunha betont, dass Hofmann die alleinverantwortliche Trainerposition perspektivisch schon länger zugetraut worden sei. Besonders sein fußballspezifisches Denken, seine akribische Arbeitsweise und seine kommunikativen Fähigkeiten hätten die Verantwortlichen überzeugt. Auch die ersten beiden Landesliga-Auftritte unter seiner Leitung wertet der Verein als positives Signal. Die Mannschaft präsentierte sich engagiert und stabiler, was die Entscheidung zusätzlich erleichtert haben dürfte.

Für Hofmann selbst besitzt die Beförderung eine besondere Bedeutung. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und das Vertrauen, das mir der Verein entgegenbringt“, erklärt er. Als Spieler durchlief er einst selbst die komplette Jugend der Sport-Union und übernimmt nun bei seinem Heimatverein das Kommando im Aktivenbereich. Trennung von Marche nach schwacher Vorbereitung Die Beförderung Hofmanns ist die Folge der kurzfristigen Trennung von Pascal Marche. Wenige Tage vor dem Saisonstart hatte Neckarsulm aufgrund der sportlichen Entwicklung in der Vorbereitung reagiert. Vor allem die hohe Zahl an Gegentoren und die bereits in der Vorsaison sichtbaren Defensivprobleme sorgten für Unzufriedenheit.