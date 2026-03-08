Interimstrainer gefunden

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Beim Kasseler SV II hat es auf der Trainerbank einen Wechsel gegeben. Henning Willms übergab sein Amt, fortan übernimmt Elias Wirth die Verantwortung bei der Reserve.
Der 38-jährige Österreicher soll die Mannschaft zunächst interimsweise bis zum Sommer als Spielertrainer führen. Für die zweite Mannschaft, die nach Angaben des Vereins zuletzt einen kleinen Umbruch durchlebt hat, beginnt damit eine neue Phase.