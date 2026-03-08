Interimstrainer gefunden

 2026-03-05T07:49:35.839Z

Kasseler SV II setzt auf Elias Wirth

von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Beim Kasseler SV II hat es auf der Trainerbank einen Wechsel gegeben. Henning Willms übergab sein Amt, fortan übernimmt Elias Wirth die Verantwortung bei der Reserve.

Der 38-jährige Österreicher soll die Mannschaft zunächst interimsweise bis zum Sommer als Spielertrainer führen. Für die zweite Mannschaft, die nach Angaben des Vereins zuletzt einen kleinen Umbruch durchlebt hat, beginnt damit eine neue Phase.