Interimslösung wird zum dauerhaften Modell

– Foto: Andreas Zais

Die SG Ausbach/Friedewald hat die Trainerfrage dauerhaft geklärt. Wie der Verein in seinen sozialen Medien bekannt gab, bleibt Florian Deiseroth Cheftrainer der Mannschaft aus der Kreisoberliga Fulda Nord. Was ursprünglich als Übergangslösung bis Ende August vorgesehen war, wird damit langfristig fortgeführt.

Deiseroth hatte das Amt zu Beginn der Saisonvorbereitung übernommen, nachdem die Spielgemeinschaft die Zusammenarbeit mit Dominik Schütrumpf nach der vergangenen Spielzeit beendet hatte. Innerhalb weniger Wochen habe der Interimstrainer mit großem Engagement, Leidenschaft und seiner ruhigen Art das Vertrauen der Mannschaft sowie des Vereinsumfelds gewonnen, teilte die SG mit.

Verantwortliche setzen auf Kontinuität

Nach intensiven und ereignisreichen Wochen entschieden sich die Verantwortlichen daher gemeinsam dafür, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Der Verein verbindet mit der dauerhaften Beförderung Deiseroths vor allem Kontinuität und das Ziel, die Mannschaft Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.