Interimslösung & Trainersuche: So geht es beim ASV Neumarkt weiter

Wie Benedikt Thier aus der Abteilungsführung bestätigt, wird ein Trio bis zum Saisonende das Training leiten und die Neumarkter Mannschaft auf die Spiele gegen die DJK Gebenbach und den Würzburger FV vorbereiten. Das Trio setzt sich aus den Kapitänen Alexander Braun und Jonas Marx sowie dem Sportlichen Leiter Stefan Pröpster zusammen.



„Jochen und Martin haben am Freitag gesagt, dass sie die Saison nicht mehr zu Ende bringen können. Wir können das nachvollziehen. Es tut mir leid für Jochen, wir verstehen uns super“, schiebt Thier vorneweg. „Daher haben wir gesagt, dass wir es interimsmäßig so machen. Alex Braun ist ein bisschen angeschlagen, spielt in den letzten zwei Spielen wohl ohnehin nicht. Er und Stefan waren in der Vergangenheit schon als Trainer tätig. Das passt ganz gut.“ Warum der trainererfahrene Thier nicht selbst auf der Trainerbank Platz nimmt, hat einen einfachen Grund. Inzwischen gehört er nämlich dem Trainerteam der Bayernliga-U19 an. „Da bin ich zeitlich eingespannt.“



Parallel machen sich Thier und Pröpster nun daran, eine passende Trainerlösung für die kommende Spielzeit zu finden. Wie ist der zeitliche Plan beim Oberpfälzer Bayernligisten? „Wir werden den Markt sondieren und zeitnah in den nächsten ein, zwei Wochen Gespräche führen. Bis Ende Mai, also in drei Wochen, wollen wir gern jemanden haben, das ist mein Ziel. Wenn es eine Woche später wird, ist es auch nicht schlimm. Wir wollen nichts überstürzen und haben keinen Druck. Schließlich sind es noch sechs Wochen bis zum Beginn der Sommervorbereitung“, skizziert Thier.



Einen Trainer-Favoriten gibt es im Moment noch nicht, gleichwohl aber zahlreiche Jobanfragen interessierter Trainer. „Die Anfragen sind querbeet und von der Anzahl her überraschend viele. Ich habe auch ein paar Kandidaten auf dem Schirm“, verrät der Mit-Abteilungsleiter. Natürlich soll sich der „Neue“ sportlich wie charakterlich mit den Vorstellungen des ASV Neumarkt decken. „Wir wollen die Trainer langfristig bei uns haben.“