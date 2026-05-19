Interimsduo nach Trainerentlassung – Dornach kämpft um die Landesliga

Fussball, Landesliga Südost, SV Dornach - TSV 1865 Murnau Alexander Mrowczynski (SV Dornach, 8) am Boden sitzend – Foto: Sven Leifer

Der SV Dornach muss am Mittwoch gegen Planegg-Krailling antreten – ohne sein bisheriges Trainergespann. Die Spielertrainer Markus Hanusch und Alexander Mrowczynski übernehmen für die entscheidenden Spiele um den Klassenerhalt.

Die einen wollen nicht runter, die anderen unbedingt hoch. Die einen werden alles tun, um nach der ersten Landesliga-Saison ihrer Vereinsgeschichte nicht gleich wieder abzusteigen, die anderen werden alles tun, um zehn Jahre nach dem Landesliga-Abstieg zurückzukehren.

Wenn die Fußballer des SV Dornach zum Auftakt der Relegationsrunde beim SV Planegg-Krailling antreten (Mittwoch, 18.30 Uhr), dann müssen sie die Nebengeräusche rund um die Entlassung des Trainerduos Sebastian Wastl/Manuel Ring (wir berichteten) ausblenden und noch einmal alles aus sich herausholen.

Interimsgespann an der Seitenlinie

„Nach interner Abstimmung sind für die Relegation die Spielertrainer Markus Hanusch und Alexander Mrowczynski vorgesehen“, ließ der SVD-Vorsitzende Peter Aicher am Sonntag verlauten. Hanusch hatte das Team bereits beim 2:1 gegen den SVN München betreut und steht auch diesmal an der Seitenlinie. „Es fehlen uns einige Spieler, aber wir werden eine schlagkräftige Truppe stellen, die sich für den Klassenerhalt zerreißt“, sagte Mrowczynski, der im Interimsgespann sozusagen den Hut aufhat und als Innenverteidiger aufläuft.

Gegner Planegg-Krailling startet mit reichlich Rückenwind in die erste Partie dieser Entscheidungsrunde. Der Tabellenzweite der Bezirksliga Süd hat seit dem 16. November 2025 (1:3 gegen den SV Pullach) kein Punktspiel mehr verloren und seitdem nur zwei Unentschieden verzeichnet. Die Mannschaft schoss in dieser Saison die meisten Tore (102) und kassierte zugleich die wenigsten (28). Angreifer Aleksandar Demonjic hat 32 Mal zugeschlagen und verbucht damit zehn Treffer mehr als die gesamte Dornacher Mannschaft in ihrer Rückrunde.

Interimstrainer ist "nach den Trainingseindrücken guter Dinge"

„Es kommt darauf an, dass wir alles ausblenden, was war, und als Einheit auftreten“, gibt Alexander Mrowczynski die Richtung vor: „Aber die Jungs wirken befreit, und ich bin nach den Trainingseindrücken guter Dinge.“ Mitentscheidend wird sein, dass die Dornen in der Relegation zielstrebiger im Abschluss sind, als sie das über weite Strecken der Saison waren. Immerhin: Nach nur einem Tor in den vorausgegangenen sechs Spielen trafen sie in den letzten beiden Partien immerhin viermal.

Voraussichtliche Aufstellung SV Dornach: Cuni – Reitmayer, Mrowczynski, Hamdard, Reiter – Rexhaj, Todorovic – Scholz, Heise, Partenfelder – Aicher (Bozoglu)