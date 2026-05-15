"Interessantes Spiel" erwartet - Freie Turner empfangen SSV Kästorf

– Foto: Stefan Schneider - FT Braunsch

Vor dem Duell zwischen den Freien Turnern Braunschweig und dem SSV Kästorf rechnen beide Trainer mit einer intensiven und anspruchsvollen Partie.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr FT Braunschweig FT Braunschw SSV Kästorf SSV Kästorf 15:00 PUSH

Kästorfs Trainer Michele Rizzi erwartet „ein interessantes Spiel“ und sieht in den Freien Turnern eine Mannschaft, die eigentlich „Ende der Saison in den Top 5 landen müsste“. Trotz einiger Schwierigkeiten im Saisonverlauf verfüge FT laut Rizzi „auf jeden Fall über eine richtig gute Mannschaft“ und spiele „guten Fußball“. Das zeigte sich zuletzt auch in den Ergebnissen. Die Braunschweiger gewannen vier Spiele in Serie und auch im Hinspiel war es ein knappes 3:2 für Kästorf.

Der Kästorf-Coach machte deutlich, dass seine Mannschaft mit Selbstvertrauen nach Braunschweig reist. „Wir fahren dorthin, um zu gewinnen“, sagte Rizzi, schränkte aber auch ein: „Da hängen die Trauben schon hoch.“ Seine Mannschaft müsse sich „schon sehr straffen“, um dort erfolgreich zu sein. Zuletzt verlor Kästorf knapp gegen Vorsfelde, gewann davor jedoch sechs Partien in Serie. Die Niederlage zuletzt gegen den VfL bezeichnete Rizzi als „natürlich nervig“, weil sie „vermeidbar“ gewesen sei. Dennoch blickt er optimistisch auf die kommenden Wochen. „Die Jungs sind trotzdem positiv“, erklärte der Trainer. Nach zuvor sechs Siegen in Serie wolle man „so schnell wie möglich wieder den Turnaround schaffen“.