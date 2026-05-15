"Interessantes Spiel" erwartet - Freie Turner empfangen SSV Kästorf

Vor dem Duell zwischen den Freien Turnern Braunschweig und dem SSV Kästorf rechnen beide Trainer mit einer intensiven und anspruchsvollen Partie.
Kästorfs Trainer Michele Rizzi erwartet „ein interessantes Spiel“ und sieht in den Freien Turnern eine Mannschaft, die eigentlich „Ende der Saison in den Top 5 landen müsste“. Trotz einiger Schwierigkeiten im Saisonverlauf verfüge FT laut Rizzi „auf jeden Fall über eine richtig gute Mannschaft“ und spiele „guten Fußball“. Das zeigte sich zuletzt auch in den Ergebnissen. Die Braunschweiger gewannen vier Spiele in Serie und auch im Hinspiel war es ein knappes 3:2 für Kästorf.
Der Kästorf-Coach machte deutlich, dass seine Mannschaft mit Selbstvertrauen nach Braunschweig reist. „Wir fahren dorthin, um zu gewinnen“, sagte Rizzi, schränkte aber auch ein: „Da hängen die Trauben schon hoch.“ Seine Mannschaft müsse sich „schon sehr straffen“, um dort erfolgreich zu sein. Zuletzt verlor Kästorf knapp gegen Vorsfelde, gewann davor jedoch sechs Partien in Serie.
Die Niederlage zuletzt gegen den VfL bezeichnete Rizzi als „natürlich nervig“, weil sie „vermeidbar“ gewesen sei. Dennoch blickt er optimistisch auf die kommenden Wochen. „Die Jungs sind trotzdem positiv“, erklärte der Trainer. Nach zuvor sechs Siegen in Serie wolle man „so schnell wie möglich wieder den Turnaround schaffen“.
Auch Gian Luca Renner, Trainer der Freien Turner, erwartet ein enges Spiel. „Wir freuen uns auf einen Gegner, der einen ähnlich guten Lauf hat wie wir“, sagte der FT-Coach. Zudem rechne man „mit einem intensiven und engen Spiel wie im Hinspiel“. Zwar haben seine Jungs in der Liga einen guten Lauf, doch im Finale des Flutlichtpokals unterlag man unter der Woche dem Lehndorfer TSV.
Besonders die Qualität des Gegners hob Renner hervor. Kästorf sei „eine gestandene Landesliga-Mannschaft mit erfahrenen Spielern und vor allem brutaler Qualität in der Offensive“.
Rizzi zeigte sich trotz der schwierigen Aufgabe überzeugt von seiner Mannschaft. „Wir sind in der Lage, jeden zu schlagen“, erklärte der Trainer. Deshalb freue man sich „auf jeden Fall auf eine echt coole Aufgabe“. Abschließend betonte er: „Ich bin mir sicher, dass wir dort Punkte mitnehmen können.“
Anpfiff ist dann am kommenden Sonntag zum 15.00 Uhr.