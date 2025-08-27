Interessantes Los für Beeck: Der Bonner SC kommt

Der 22. Oktober 2019 war aus Sicht des FC Wegberg-Beeck ein sehr schöner Tag. Da warfen die Kleeblätter als Mittelrheinligist den Regionalligisten Bonner SC mit 2:0 aus dem Mittelrheinpokal. Thomas Lambertz mit einem Kopfball-Kuller nach scharfer Flanke von Maurice Passage (31. Minute) sowie Marc Kleefisch auf Zuspiel von Shpend Hasani (90.) sorgten mit ihren Toren für die dicke Überraschung.

Vom 23. bis 25. September 2025 wird die aktuelle zweite Runde des FVM-Pokals gespielt, und da kommt es zu einer Neuauflage: Erneut empfangen die Kleeblätter als Mittelrheinligist den Regionalligisten Bonner SC. „Dinge wiederholen sich eben. Und weil das so ist, gehe ich auch erneut von einem klaren 2:0-Sieg für uns aus“, erklärt augenzwinkernd Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen – um dann ganz seriös fortzufahren: „Das ist auf alle Fälle ein sehr interessantes Los. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass mein Bonner Amtskollege Daniel Zillken darüber erfreut ist. Natürlich ist Bonn wegen der höheren Liga leichter Favorit. Wir haben dafür aber Heimvorteil. Die Partie wird auf alle Fälle ein Gradmesser, ob unsere jetzige Mannschaft mit einem Regionalligisten mithalten kann. Sollte Bonn klar gewinnen, dann hätten wir sicher was verkehrt gemacht. Ich sehe die Chancen bei 49:51.“

Aus der Mannschaft, die damals gegen Bonn die Überraschung schaffte, sind heute noch drei Akteure dabei: Yannik Leersmacher und Nils Hühne sowie Kleefisch. Bonn kommt auf alle Fälle mit einem neuen Trainer ins Waldstadion. Denn am späten Dienstagnachmittag gab der BSC die Trennung von Aufstiegscoach Sascha Glatzel bekannt. Nach dem Auftaktsieg in Bochum hatte der BSC die folgenden vier Partien alle verloren.

Auch der zweite Regionalligist im Wettbewerb kommt in den Kreis Heinsberg. Denn Fortuna Köln tritt beim einzigen im FVM-Pokal verbliebenen A-Ligisten SV Scherpenseel/Grotenrath an. Der Aufsteiger hatte in der ersten Runde eine faustdicke Überraschung geschafft, den Landesligisten FV Wiehl mit 1:0 aus dem Wettbewerb gekegelt. Das verbliebene dritte Team aus dem Kreis Heinsberg muss reisen: Union Schafhausen tritt in einem Landesliga-Duell beim SV Eilendorf an.