Interessantes Kräftemessen im Rahmen einer traditionsreichen Serie

Wenn am Samstag, 11. Juli, um 15 Uhr Schiedsrichter Marlon Manderfeld auf der Sportanlage an der Mehlener Straße in Gondenbrett die Partie anpfeift, dürfen sich die Fußballfreunde auf ein reizvolles Kräftemessen zweier Regionalligisten freuen. Im Rahmen der traditionsreichen Serie „Topspiel im Mehlental“ treffen mit dem SV Eintracht Trier 05 und dem Bonner SC zwei Viertligisten aus den Staffeln Südwest und West aufeinander.
Für beide Mannschaften stellt die Begegnung einen Härtetest in der Sommervorbereitung dar. Die Trainer Thomas Klasen (Eintracht) und Björn Mehnert (BSC) erhalten die Gelegenheit, ihre Teams unter Wettkampfbedingungen gegen einen Gegner auf Augenhöhe zu testen. Gleichzeitig können sich die Zuschauer ein Bild vom Leistungsstand der beiden Mannschaften wenige Wochen vor dem Saisonstart machen. Für die Trierer beginnt die neue Regionalligasaison am Wochenende vom 7. bis 9. August, der Bonner SC steigt bereits eine Woche früher in die Punkterunde ein.
Beide Vereine haben ihre Kader in der Sommerpause auf einigen Positionen verändert – und bis zum Aufeinandertreffen im Mehlental dürfte sich personell auf beiden Seiten noch einiges tun.
Der amtierende Rheinlandpokalsieger von der Mosel verpflichtete für die kommende Spielzeit unter anderem Stürmer Tom Gaida vom SSV Jeddeloh II aus der Regionalliga Nord sowie Abwehrspieler Tim Corsten vom West-Regionalligisten SV Rödinghausen. Große Hoffnungen ruhen zudem auf Neuzugang Shawn Blum. Der Angreifer erzielte in den vergangenen drei Spielzeiten für den 1. FC Kaiserslautern II in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 55 Tore, schaffte trotz dieser starken Quote jedoch nie den Sprung in den Profikader der Roten Teufel.
Auch der Bonner SC präsentiert interessante Neuzugänge: Vom Drittligaaufsteiger Fortuna Köln wechselte Verteidiger Younes Derbali rheinaufwärts. Mittelfeldspieler Luca de Meester bringt umfangreiche Drittliga-Erfahrung von Viktoria Köln mit und schließt sich nach einer Saison beim Trierer Ligakonkurrenten SV Sandhausen nun dem BSC an.
Das Duell im Mehlental ist zugleich das Aufeinandertreffen zweier früherer Zweitligisten. Der Bonner SC gehörte in der Saison 1976/77 der 2. Bundesliga Nord an. Eintracht Trier spielte von 1976 bis 1981 in der Südstaffel und war zwischen 2002 und 2005 Mitglied der eingleisigen 2. Bundesliga.
Aus dieser Zeit erinnern sich viele Fußballfreunde aus der Eifel noch gerne an die Auftritte der Trierer auf der Sportanlage an der Mehlener Straße. Die Eintracht fühlte sich in Gondenbrett derart wohl, dass Trainer Paul Linz von regelrechten „Kultspielen“ sprach – und selbst tief in der Nacht noch Elfmeterschießen gegen Fans austrug.
Seit der Premiere im Jahr 1996 waren im Rahmen der Serie „Topspiel im Mehlental“ zahlreiche namhafte Mannschaften und prominente Fußballgrößen auf der idyllisch gelegenen Sportanlage vor den Toren Prüms zu Gast. Zu den Höhepunkten der jüngeren Vergangenheit gehörte der Auftritt der mit ehemaligen National- und Bundesligaspielern besetzten Lotto-Elf, die im vergangenen Sommer im Rahmen eines Benefizspiels Station in Gondenbrett machte.
Auch diesmal hofft der veranstaltende Mehlentaler SV 1965 Gondenbrett auf eine große Zuschauerkulisse, zumal das Kräftemessen zwischen Eintracht Trier und dem Bonner SC in das Sportfest des Vereins eingebettet ist.
Bereits am Freitag beginnt das Festwochenende mit einem Altherrenspiel um 19 Uhr. Eine Stunde später bestreitet die erste Mannschaft der SG Bleialf/Mehlental ein Vorbereitungsspiel.
Am Samstag wird nach dem Regionalliga-Duell ab 19 Uhr das traditionelle Kleinfeldturnier um den Axa-Pokal ausgetragen. Anschließend sorgt eine große Party im Festzelt mit den DJs Orca und Fleschküpp sowie der Band B2B für den stimmungsvollen Ausklang des Tages.
Der Eintritt zum „Topspiel im Mehlental“ ist bewusst familienfreundlich gestaltet. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen fünf Euro. Eintrittskarten sind ausschließlich an der Tageskasse erhältlich.