Interessantes Kräftemessen im Rahmen einer traditionsreichen Serie Neuauflage des Topspiels im Mehlental: Eintracht Trier und der Bonner SC kommen nach Gondenbrett. von red · Gestern, 23:38 Uhr · 0 Leser

Vor rund einem Jahr war die Lotto-Elf – unter anderem mit Ex-Nationalspieler Dariusz Wosz – zu Gast in Gondenbrett. – Foto: Lotto-Elf/Peter Seydel

Wenn am Samstag, 11. Juli, um 15 Uhr Schiedsrichter Marlon Manderfeld auf der Sportanlage an der Mehlener Straße in Gondenbrett die Partie anpfeift, dürfen sich die Fußballfreunde auf ein reizvolles Kräftemessen zweier Regionalligisten freuen. Im Rahmen der traditionsreichen Serie „Topspiel im Mehlental“ treffen mit dem SV Eintracht Trier 05 und dem Bonner SC zwei Viertligisten aus den Staffeln Südwest und West aufeinander.

Für beide Mannschaften stellt die Begegnung einen Härtetest in der Sommervorbereitung dar. Die Trainer Thomas Klasen (Eintracht) und Björn Mehnert (BSC) erhalten die Gelegenheit, ihre Teams unter Wettkampfbedingungen gegen einen Gegner auf Augenhöhe zu testen. Gleichzeitig können sich die Zuschauer ein Bild vom Leistungsstand der beiden Mannschaften wenige Wochen vor dem Saisonstart machen. Für die Trierer beginnt die neue Regionalligasaison am Wochenende vom 7. bis 9. August, der Bonner SC steigt bereits eine Woche früher in die Punkterunde ein. Beide Vereine haben ihre Kader in der Sommerpause auf einigen Positionen verändert – und bis zum Aufeinandertreffen im Mehlental dürfte sich personell auf beiden Seiten noch einiges tun.

Neue Gesichter bei Eintracht Trier und dem Bonner SC Der amtierende Rheinlandpokalsieger von der Mosel verpflichtete für die kommende Spielzeit unter anderem Stürmer Tom Gaida vom SSV Jeddeloh II aus der Regionalliga Nord sowie Abwehrspieler Tim Corsten vom West-Regionalligisten SV Rödinghausen. Große Hoffnungen ruhen zudem auf Neuzugang Shawn Blum. Der Angreifer erzielte in den vergangenen drei Spielzeiten für den 1. FC Kaiserslautern II in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 55 Tore, schaffte trotz dieser starken Quote jedoch nie den Sprung in den Profikader der Roten Teufel. Auch der Bonner SC präsentiert interessante Neuzugänge: Vom Drittligaaufsteiger Fortuna Köln wechselte Verteidiger Younes Derbali rheinaufwärts. Mittelfeldspieler Luca de Meester bringt umfangreiche Drittliga-Erfahrung von Viktoria Köln mit und schließt sich nach einer Saison beim Trierer Ligakonkurrenten SV Sandhausen nun dem BSC an.