Interessantes Duell in Waiblingen, wer bleibt an Reutlingen dran?

Am zehnten Spieltag der Verbandsliga Württemberg stehen sowohl die Spitzenteams als auch die Abstiegskandidaten unter Druck. Young Boys Reutlingen wollen ihre Tabellenführung weiter festigen, während Teams wie FC Esslingen und VfR Heilbronn dringend Punkte benötigen, um nicht den Anschluss an die gesicherte Tabellenmitte zu verlieren. Auch die Spiele im Mittelfeld versprechen Spannung, da hier jeder Punkt entscheidend für die weitere Saisonentwicklung sein kann.
FSV Waiblingen empfängt TSV Weilimdorf. Die Gastgeber möchten ihren Platz im Mittelfeld verteidigen und zuhause eine positive Bilanz aufstellen. Weilimdorf ist gefordert, auswärts Punkte zu sammeln und sich von den Abstiegsrängen abzusetzen.
TSV Oberensingen trifft auf VfR Heilbronn. Oberensingen will seine starke Serie fortsetzen und die Tabellenspitze im Blick behalten. Heilbronn benötigt dringend Zähler, um nicht weiter in den unteren Tabellenregionen zu verharren.
Sportfreunde Dorfmerkingen empfängt FC Esslingen. Dorfmerkingen strebt einen weiteren Heimsieg an, um die obere Tabellenhälfte zu festigen. FC Esslingen ist auf Punkte angewiesen, um die Rote Laterne abzugeben und die Abstiegszone zu verlassen.
FC Holzhausen trifft auf SSV Ehingen-Süd. Holzhausen möchte die hervorragende Heimbilanz ausbauen und die Jagd auf Young Boys Reutlingen fortsetzen. Ehingen-Süd benötigt einen Auswärtserfolg, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht zu verlieren.
VfB Friedrichshafen empfängt SV Fellbach. Fellbach will sich aus der Gefahrenzone absetzen und Punkte für die obere Tabellenhälfte sammeln. Friedrichshafen ist bestrebt, im Aufsteigerduell die Tabellenposition zu verbessern.
Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
Sportfreunde Schwäbisch Hall treffen auf TSV Berg. Berg möchte seine starke Saison fortsetzen und den zweiten Tabellenplatz verteidigen. Schwäbisch Hall ist gefordert, einen Heimsieg einzufahren und den Anschluss ans Mittelfeld zu halten.
Sa., 04.10.2025, 15:30 Uhr
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach empfängt FC Rottenburg. Die Gastgeber wollen die Serie stabiler Ergebnisse fortsetzen und weitere Punkte sammeln. Rottenburg benötigt dringend Zähler, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren.
So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
Calcio Leinfelden-Echterdingen trifft auf Young Boys Reutlingen. Young Boys wollen ihre Tabellenführung ausbauen und die Position als Spitzenreiter sichern. Die Gastgeber stehen unter Druck, um im Abstiegskampf Zähler zu holen und die rote Laterne abzugeben.