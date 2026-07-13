Interessantes Blitzturnier des VfR Hausen *

Am Sonntag richtete der VfR Hausen, erneut sein Sommer-Blitzturnier in der "Möhlinarena" aus. Die Veranstaltung mit vier teilnehmenden Mannschaft, alle aus höherklassigen Ligen, erfüllte die Erwartungen voll und ganz. Der sengenden Hitze wurde mit gutem Fußball getrotzt. Zum Vorbereitungsbeginn war es ideal, um die großen Mannschaftskader durchzuprobieren. Gespielt wurde in einem normalen Turniermodus Jeder gegen Jeden, also insgesamt 6 Spiele über 40 Minuten Spielzeit.

FC Wolfenweiler-Schallstadt - VfL Bochum ll 0:2

Bahlinger SC - VfL Bochum ll 1:0

VfL Bochum ll - VfR Hausen 1:0

VfR Hausen - Bahlinger SC 0:2

Bahlinger SC - FC Wolfenweiler-Schallstadt 2:1

Turnierendendstand :

1. Bahlinger SC 5:1 9

2. VfL Bochum ll 3:1 6

3. FC Wolfenweiler-Schallstadt 4:5 3

4. VfR Hausen 1:6 0

Der Oberligist Bahlinger SC war am Ende der verdiente Sieger, auch weil man das wichtigste Spiel gegen den Regionalligisten VfL Bochum ll, durch das entscheidende 1:0 von Neuzugang Marin Stefotic gewann. Auch ließ sich das Team um Kapitän Hasan Pepic, nur einmal mit einem Gegentor bezwingen.

Das abwechslungsreichste und spannendste Spiel, lieferten sich die beiden Verbandsligisten VfR Hausen und FC Wolfenweiler-Schallstadt, beim 1:3 der auch torreichsten Begegnung.

Es fielen insgesamt 13 Tore, was eine gute Ausbeute war. Einziger Spieler mit 2 Torerfolgen war Sam Gartner vom FC Wolfenweiler-Schallstadt. Den schönsten Treffer des Nachmittags erzielte Ahmet Eren Tekbas vom einheimischen VfR Hausen zum 1:2, gegen den FC Wolfenweiler-Schallstadt, eine tolle Volleyabnahme aus 20 Metern

Das Turnier lief sehr fair und ohne große Blessuren ab, mit einer guten Kulisse, also rundum gelungen.

Ein großes Lob an die Schiedsrichter Oskar und Valentin Roeck (FC Öhningen-Gaienhofen) und die Assistenten Lukas Krusch (SF Grißheim), Theo Geschwandtner (Freiburger FC), David End (SV Tunsel), sowie Fabian Staudinger (FC Steinenstadt). In dieser langen Distanz mit über 5 Stunden, hatten sie immer alles im Griff.

⚽ Einer neuerlichen Auflage 2027, dürfte absolut nichts im Wege stehen ⚽.

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)