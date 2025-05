Interessanter Zugang beim Landesligisten und neuer Kreisliga-Trainer

In erfreulicheren News, haben wir einen echten Kracher zu vermelden: Ali Gökdemir kommt zu uns! Ali wurde über die Jugend des VfB und Hannover 96 Profi und sogar Nationalspieler Aserbaidschans. Nebenbei war er auch Teil der von Toni Kroos gegründeten Icon League. Uns wird er als spielender Co-Trainer von den Sportfreunden Schwäbisch Hall unterstützen, für die er über 200 Spiele in der Landes- und Verbandsliga bestritten hat.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Germania Bietigheim II (Kreisliga B8 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuer Trainer für unsere Zweite! Ab Juni 2025 übernimmt Fikret „Figo“ Albayrak das Traineramt der zweiten Mannschaft des SV Germania Bietigheim. Unser bisheriger Coach Fabio Giunta tritt aus privaten Gründen kürzer – wir danken ihm herzlich für seinen Einsatz und seine Leidenschaft für das Team! Figo hat klare Ziele: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe bei der SV Germania Bietigheim. Mein Ziel ist es, die Mannschaft weiterzuentwickeln, oben mitzuspielen und unsere Jugendspieler Schritt für Schritt an den Herrenfußball heranzuführen.“ Die Förderung junger Talente bleibt ein zentrales Anliegen – wir setzen weiter auf die Integration unserer Jugendspieler in den Herrenbereich.

+++

+++

SV Fellbach Senioren

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Roland Mall & Friends supported by VfB Stuttgart - Das Fußball-Highlight des Jahres steht bevor! Die AH des SV Fellbach trifft auf die Legenden des VfB Stuttgart!

Datum: 01. Juni 2025

Anpfiff: 14:30 Uhr

Ort: Max-Graser-Stadion, Fellbach

Mit dabei: Hansi Müller, Guido Buchwald, Bernd & Karl-Heinz Förster, Kevin Kuranyi**

...und viele weitere Stars des VfB Stuttgart!

+++

+++

SG Altheim/Grünmettstetten (Kreisliga A3 Nordschwarzwald)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Bereits in der Winterpause informierte der aktuelle Co-Trainer Sven Saile den Verein über seine letzte aktive Saison. Der Verein dankt Sven Saile für seine Arbeit und seinen Einsatz in den vergangenen zwei Jahren. „Er war ein wichtiger Teil des Trainerteams und half uns auf dem Platz durch seine Erfahrung und seinen Torriecher“, betonte die Vereinsführung. Mit Marc Schleh (aktuell Phönix Pfalzgrafenweiler) gewinnt die SGAG einen engagierten Nachfolger mit großer Fußballleidenschaft. Der 30-Jährige bringt einiges an Erfahrung mit und soll damit frischen Schwung ins Trainerduo bringen. Gemeinsam mit Cheftrainer Kevin Haase will er die Weiterentwicklung der Mannschaft vorantreiben. Als spielender Co-Trainer wird er mit seinen Offensivqualitäten das Spiel der SGAG bereichern. Außerdem ist es dem Verein schon sehr frühzeitig gelungen, mit Kevin Haase zu verlängern und somit in die zweite Saison mit ihm zu gehen. Kevin Haase überzeugt sehr durch sein großes Engagement und wird weiterhin das Spielgeschehen von der Seitenlinie bestimmen. Der Verein blickt optimistisch auf die kommende Saison und setzt auf Kontinuität sowie neue Impulse im Trainerteam.

+++

+++