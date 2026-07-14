Interessanter Vergleich: Vilzing fordert den Jahn heraus Am Regensburger Kaulbachweg kreuzen die zwei besten Mannschaften des Oberpfälzer Fußballs die Klingen +++ Nicht nur Vilzings Trainer trifft auf seinen Ex-Klub von Florian Würthele · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Vilzings Cheftrainer Thorsten Kirschbaum stand in der Vergangenheit zwei Jahre beim SSV Jahn Regensburg unter Vertrag. – Foto: Imago/MIS

Zu einen interessanten Vergleich kommt es am morgigen Mittwoch (Anstoß 17 Uhr) in Regensburg. Drittligist SSV Jahn bestreitet sein viertes Testspiel der laufenden Vorbereitung. Dazu hat er sich den Regionalligisten DJK Vilzing zu sich in den Sportpark am Kaulbachweg eingeladen. Formal stehen sich die Nummer 1 und 2 des Oberpfälzer Fußballs gegenüber.

Morgen, 17:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn DJK Vilzing DJK Vilzing 17:00 live PUSH



Eine unnötige Testspielniederlage kassierten die Vilzinger am Samstag. Beim 1:2 gegen die DJK Gebenbach konnten Grauschopf, Jünger & Co. ihre Feldüberlegenheit in zu wenig Zählbares ummünzen. Der Gegner aus der Bayernliga agierte wesentlich effizienter. Beide Gegentore waren aus DJK-Sicht vermeidbar. „Insgesamt haben wir ein ordentliches Spiel gemacht. Letztendlich hat uns für ein besseres Ergebnis die Konsequenz vor dem eigenen und vor dem gegnerischen Tor gefehlt“, blickt Thorsten Kirschbaum zurück. Vilzings Trainer schlägt auch direkt einen Brückenschlag zum Spiel beim SSV Jahn: „Dies wollen wir demnächst besser machen – möglichst schon am Mittwoch.“



Für den Vorjahresfünften der Regionalliga Bayern geht es Schlag auf Schlag weiter. Drei Tage nach dem Probelauf in der Domstadt steht der Pflichtspielauftakt an. In der ersten Runde des BFV-Pokals bekommt es die DJK mit dem Landesliga-Neuling SV Wenzenbach zu tun. Am darauffolgenden Freitag (24. Juli) gastiert zum Regionalliga-Aufgalopp der amtierende Meister 1. FC Nürnberg II am Huthgarten. Freilich ist da die richtige Belastungssteuerung ein Thema: „Für uns ist es eine Englische Woche. Da werden wir sehen, wie wir das mit der Belastungssteuerung machen“, sagt Kirschbaum, der sich auf den Vergleich mit einer Profimannschaft freut: „Zum ersten Mal in den Vorbereitungsspielen werden wir mit Sicherheit nicht die größeren Spielanteilen bei uns haben. Defensiv werden wir noch ein Stück weit mehr gefordert sein. Hier wollen wir die Abläufe nochmal reinkriegen gegen einen Gegner, der sicherlich richtig gut unterwegs ist. Wir freuen uns drauf und werden uns nicht verstecken, sondern versuchen, an unserem Spiel mit dem Ball weiter zu arbeiten. Der Fokus liegt aber schon ein Stück weit auf dem Spiel gegen den Ball.“





Für den 39-Jährigen selbst ist es ein Wiedersehen: Der ehemalige Profikeeper stand in Spielzeiten 21/22 und 22/23 beim SSV Jahn unter Vertrag. Dabei absolvierte er sechs Zweitligaspiele. Auch mehrere Schützlinge von Kirschbaum haben Jahn-Vergangenheit. Darunter der endlich wiedergenesene Markus Ziereis, Andreas Jünger, Jakob Zitzelsberger oder Neuzugang Max Meyer. Die beiden Erstgenannten standen in der Regionalliga-Saison 15/16 einige Male gemeinsam für die Rothosen auf dem Platz.



Auch für den Drittligisten stellt diese Begegnung die Generalprobe fürs erste Pflichtspiel dar. Am Wochenende ist der SSV Jahn im Verbandspokal gefordert. Wobei die Reise in den Bayerischen Wald zum Kreisligisten SG Breitenberg/Sonnen natürlich in die Kategorie „Pflichtaufgabe“ fällt. Hinter den Mannen von Cheftrainer Sascha Hildmann liegt ein intensives Trainingslager in Oberhaching. Die in diesem Rahmen absolvierten Testspiele gegen Bayernligist Schwaig (2:2) und Viertligist Unterhaching (2:0) offenbarten Licht und Schatten. Es wurde viel ausprobiert. In der aktuellen Trainingswoche arbeitet der Jahn weiter an der Verfeinerung der Abläufe. Gegen das klassentiefere Vilzing soll natürlich ein Sieg herausspringen. Übrigens standen sich die beiden Mannschaften schon 2023 und 2024 in Freundschaftsspielen gegenüber. Beide Male siegte der Jahn (5:1 und 2:0).



