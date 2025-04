Interessanter Neuzugang für Mitterteich

Mitterteichs Spielleiter Tobias Eckert sagt in einer Vereinsmeldung folgendes zu dem Transfer: „Wir haben Juli in den letzten Jahren immer wieder gegen unsere Zweite spielen sehen. Da hat man schon erkannt, dass er ein richtig guter Kicker ist. Vor allem hat er sich in den letzten beiden Jahren nochmal deutlich weiterentwickelt und wir sind der festen Überzeugung, dass seine Entwicklung noch lange nicht am Ende ist und er unserer Mannschaft noch einmal sehr gut tun wird. Dass Mo Tamo sein Mentor in Selb war, hat sich für uns natürlich positiv ausgewirkt. Er passt sowohl sportlich als auch menschlich perfekt in unser Team. Mit ihm führen wir unseren Weg mit talentierten, jungen Spielern aus der Region fort.“



Julian Künzel hat das Fußballspielen beim 1. FC Schönwald erlernt, ehe er sich 2019 der damaligen SpVgg Selb angeschlossen hat. Damals kickte er schon unter Mitterteichs künftigem Trainer Mohammad Tamo. Den Spieler zeichnet vor allem seine Flexibilität im Defensivverbund aus. Egal ob Innen-, Außenverteidiger oder Sechser, er kann alle Position bekleiden, was er bereits unter Beweis gestellt hat.



„Nach sechs lehrreichen Jahren in Selb, bei denen es mal auf und mal ab ging, war für mich klar, dass es Zeit ist für eine neue Herausforderung. Der SVM hat mir von Anfang an ein super Gefühl gegeben – sowohl in den Gesprächen mit den Verantwortlichen als auch mit dem Trainer hatte ich direkt den Eindruck, dass man hier mit einem klaren Plan arbeitet. Das hat mich überzeugt und mich neugierig gemacht“, nennt Künzel seine Beweggründe für den Wechsel. Natürlich sei auch Trainer Mohammad Tamo ein Faktor gewesen: „Ich weiß, wie engagiert und leidenschaftlich er arbeitet. Das Vertrauen, das er mir damals schon gegeben hat, war definitiv ein großer Faktor, der mir die Entscheidung leicht gemacht hat.“ Aktuell ist Künzel noch verletzt, möchte aber schnellstmöglich wieder auf dem Platz stehen. „Ich freue mich auf das Gesamtpaket – auf die Mannschaft, das Umfeld und natürlich auf die neue Herausforderung“, so der 24-Jährige abschließend.