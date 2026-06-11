Interessante Transfers: Hainsacker verstärkt sich vierfach Andi Shala, Simon Moosbauer, Fabio Flauger und Arthur Mendes Da Silva haben sich dem Bezirksliga-Dino angeschlossen von Florian Würthele · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Trainer Jürgen Schneider (links) und Sportlicher Leiter Peter Tippelt (rechts) freuen sich unter anderem auf Arthur Mendes Da Silva. – Foto: SpVgg Hainsacker

Nach dem Abstieg des FC Thalmassing beansprucht die SpVgg Hainsacker in der Bezirksliga Süd den Titel des Liga-Dinos nun für sich allein. Der Achte der abgelaufenen Spielzeit möchte auch in der neuen Saison wieder eine gute Rolle spielen. Dafür wurde der Kader punktuell verstärkt. Die sportlich Verantwortlichen konnte vier interessante Neuverpflichtungen tätigen. Arthur Mendes Da Silva (FC Kosova Regensburg), Andi Shala (SV Obertraubling), Fabio Flauger (SV Schwandorf-Ettmannsdorf) und Simon Moosbauer (TSV Bogen) gehören ab sofort zum Aufgebot von Trainer Jürgen Schneider.

Der 27-jährige Andi Shala ist ein großgewachsenen Offensivspieler und kommt vom Kreisliga-Topteam SV Obertraubling. Er gilt als technisch versierter Fußballer und soll die Angriffsabteilung der Hainsackerer Elf verstärken. Genau nach einem solchen Spielertyp hatten die Verantwortlichen gesucht. „Wir sind überzeugt, dass Andi mit seinen Qualitäten eine echte Bereicherung für unsere Offensive sein wird“, zeigt sich Coach Schneider erfreut über die Verpflichtung. „Andi ist nach alledem, was ich gehört habe, außerdem ein sehr zuverlässiger Spieler und kann sowohl auf der Außenbahn als auch im Zentrum eingesetzt werden“, ergänzt der sportliche Leiter Peter Tippelt. Shala selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich auf die Herausforderung in der Bezirksliga und darauf, gemeinsam mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison zu spielen.“



Mit Simon Moosbauer stößt ein vielseitig einsetzbarer Spieler zur SpVgg, denn der ehemalige Bogener kann sowohl im zentralen Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Mit seiner Übersicht, seiner Ruhe am Ball und seiner Erfahrung soll der 29-Jährige die Mannschaft auf und neben dem Platz verstärken. Derzeit befindet sich der Neuzugang nach einem Kreuzbandriss allerdings noch im Aufbautraining. Die Hainsackerer Verantwortlichen sind sich bewusst, dass Moosbauer die notwendige Zeit benötigen wird, um wieder vollständig fit zu werden. Zudem ist er beruflich aktuell nur eingeschränkt verfügbar. Dennoch waren sich Verein und Spieler schnell einig, den gemeinsamen Weg einzuschlagen. „Simon verfügt über große Erfahrung und eine hohe fußballerische Qualität. Wir werden ihm die Zeit geben, die er nach seiner Verletzung braucht und sind überzeugt, dass er für unsere Mannschaft eine wichtige Verstärkung sein wird“, erklärt Schneider. Die persönliche Verbindung zur SpVgg spielte bei seiner Entscheidung eine wichtige Rolle: Moosbauer lebt mittlerweile in Regensburg und verfügt über familiäre Kontakte nach Hainsacker, da mit Robin Peter und Luca Kuhn bereits seine beiden Schwager in spe das schwarzweiße Trikot tragen. „Da blieb mir eigentlich nichts anderes übrig, als ebenfalls zur SpVgg zu wechseln“, meint der Niederbayer mit einem Schmunzeln.





Mit Fabio Flauger präsentiert der Bezirksligist einen talentierten Neuzugang für die Offensivabteilung. Der 20-jährige Angreifer wechselt von der Landesliga-Reserve des SV Schwandorf-Ettmannsdorf nach Hainsacker. In der abgelaufenen Saison der Kreisliga West stellte Flauger seinen Torinstinkt unter Beweis und erzielte für den Vizemeister beachtliche zwölf Saisontreffer. Nun nimmt der junge Stürmer die Herausforderung eine Etage höher an. Seine fußballerischen Wurzeln hat das Sturmtalent in der Region, spielte Flauger doch in den Jugendabteilungen der JFG 3 Schlösser-Eck und der SG Schwandorf. In Hainsacker sind die sportliche Leitung und das Trainerteam sehr angetan von den Qualitäten und der Einstellung des Neuzugangs. Trainer Schneider sagt: „Fabio ist ein enorm ehrgeiziger Spieler. Mir gefällt es einfach, wenn ein junger Akteur den unbedingten Willen mitbringt, sich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu gehen!“ Abteilungsleiter Dieter Schmid ergänzt: „Wir freuen uns auf einen lernwilligen jungen Spieler, dem wir absolut zutrauen, schnell in der Bezirksliga Fuß zu fassen.“



Der prominenteste Name aus dem Quartett der „Neuen“ ist sicherlich Arthur Mendes Da Silva. Der 29-jährige Außenbahnspieler bringt reichlich Qualität und eine Menge höherklassige Erfahrung mit. Von 2017 bis 2019 schnürte er die Fußballschuhe für den SV Donaustauf, ehe er sich von 2019 bis 2023 beim TSV Neutraubling zu einer absoluten Stütze entwickelte. In Neutraubling feierte er auch – übrigens zusammen mit Robin Peter, dem spielenden Co-Trainer der SpVgg – den Aufstieg in die Landesliga. So lag es nahe, dass sein alter Weggefährte den Kontakt zum Vollblutfußballer herstellte. Mendes Da Silva folgt nun dem Ruf seines ehemaligen Teamkameraden und Freundes und freut sich auf das neue Kapitel. Zuletzt stand der gebürtige Brasilianer beim FC Kosova Regensburg (Landesliga) unter Vertrag, wurde dort jedoch durch eine langwierige Schulterverletzung ausgebremst. Diese Leidenszeit ist nun vorbei. Der Spieler ist wieder voll einsatzfähig und brennt auf sein Debüt im Hainsackerer Trikot: „Ich möchte eine neue sportliche Heimat finden. Die familiäre Atmosphäre im Verein gefällt mir unglaublich gut!“ Jürgen Schneider zeigt sich hocherfreut über seinen Neuzugang: „Wir haben gezielt nach einer Verstärkung für die Außenbahn gesucht. Arthur bringt enorme Erfahrung und Qualität mit, die unserem Spiel guttun werden. Zudem ist er ein sehr herzlicher Mensch. Er kennt bereits den einen oder anderen Spieler aus dem Kader und wird sich ganz schnell voll integriert haben.“