Interessante Testduelle stehen an – Erste Spiele abgesagt Fortuna Regensburg, ASV Neumarkt und FC Kosova sind im Doppeleinsatz +++ Auch zwei Bezirksligisten greift schon an von Florian Würthele · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser

Landesligist FC Kosova Regensburg mit Adrian Dibrani (links) testet zum Start gleich doppelt. – Foto: Paul Hofer

Die Oberpfalz steuert auf das erste größere Testspiel-Wochenende in diesem Winter zu. Zumindest im höherklassigen Bereich. Viele Bayern- und Landesligisten absolvieren ihren ersten Formcheck. Angesichts der gestrigen Schneefälle dürfte es aber auch wieder Absagen geben. Zwei Begegnungen wurden vorzeitig gecancelt.

Noch nicht zufrieden zeigte sich Dominic Rühl mit der Teamleistung beim Test-Aufgalopp gegen Regionalligist Bayreuth (0:1). Am Samstag hätte der Chefcoach des Bayernligisten DJK Gebenbach gern die erste Fortschritte gesehen. Allerdings hat Gegner SG Quelle Fürth absagen müssen. Dessen Kunstrasenplatz ist unbespielbar. Umplanen muss auch der SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Der Landesliga-Zweite ist ebenfalls von einer Spielabsage betroffen, hätte eigentlich in Mittelfranken gegen Bayernligist FSV Stadeln seine Frühform überprüft.



Angesichts der massiven Schneefälle in Franken sind diese beiden Absagen wenig verwunderlich. Auf Oberpfälzer Boden sind hingegen – Stand Freitagvormittag – noch alle Spiele angesetzt. Interessante Kräftemessen haben unter anderem die SpVgg SV Weiden und die DJK Ammerthal vor der Brust. Beide treffen auf Nachwuchsteams von Profiklubs: Ammerthal wird am Samstag bei der U19 des 1. FC Nürnberg vorstellig, die Wasserwerkler tags darauf bei der A-Jugend des SSV Jahn. Die U21 des Regensburger Drittligisten empfängt derweil den FC Sturm Hauzenberg aus der anderen Bayernliga-Staffel. Auf seinen früheren Arbeitgeber trifft Trainer Faruk Maloku, der mit dem ASV Cham den SV Etzenricht erwartet.





Ein Trio ist gleich zweimal im Einsatz. Fünftligist Fortuna Regensburg hat sich ein Doppel-Test am Brandlberg auferlegt, prallt erst auf Landesliga-Mitte-Primus SpVgg Landshut und dann auf den FC Dingolfing. Fortunas Ligakonkurrent ASV Neumarkt misst sich mit der SpVgg Bayreuth und dem FC Pipinsried. Und der FC Kosova absolviert Probeläufe gegen den BSC Regensburg und den ASV Burglengenfeld. Von der 32 Oberpfälzer Bezirksligisten mimt neben dem BSC der TV Parsberg den „Vorreiter“ für alles Kommende. Kein Bezirksligist ist früher dran mit Testen als diese zwei Teams. Am Sonntag gastieren die Buckow-Mannen in Nürnberg. Gegner ist die SGV Nürnberg-Fürth.





Am Samstag spielen:





11 Uhr: BSC Regensburg – FC Kosova Regensburg



13 Uhr: SV Schwaig – SC Luhe-Wildenau (in Lauf a.d.Pegnitz)



14 Uhr: SpVgg Bayreuth – ASV Neumarkt



15 Uhr: SV Fortuna Regensburg – SpVgg Landshut (am Brandlberg), 1. FC Nürnberg U19 – DJK Ammerthal



16 Uhr: SSV Jahn Regensburg II – FC Sturm Hauzenberg, 1. FC Bad Kötzting – TSV Bogen, ASV Cham – SV Etzenricht



Abgesagt: FSV Stadeln – SV Schwandorf-Ettmannsdorf, SG Quelle Fürth – DJK Gebenbach





Am Sonntag spielen:



11 Uhr: SSV Jahn Regensburg U19 – SpVgg SV Weiden



14 Uhr: SV Fortuna Regensburg – FC Dingolfing (am Brandlberg), ASV Burglengenfeld – FC Kosova Regensburg, FC Pipinsried – ASV Neumarkt (in Markt Indersdorf)



16 Uhr: SGV Nürnberg-Fürth – TV Parsberg