Interessante Partien in der ersten Pokalrunde der Herren

– Foto: Rocco Bartsch

Am Endspielort in Nöthen, hat Heinz van Wersch die Paarungen der ersten Pokalrunde, welche zu größten Teilen am 23. August ausgetragen werden, ausgelost. Bei 46 teilnehmenden Mannschaften dürfen sich 18 Mannschaften über ein Freilos zum Auftakt freuen, damit der gewählte 64er Schlüssel aufgeht. In der zweiten Runde müssen die dann verbliebenen 32 Mannschaften bereits im Oktober wieder ran. Auch das Achtelfinale findet noch in diesem Jahr statt, bevor es auf dem Weg in Richtung Finale (20. Juni 2027) im neuen Jahr dann in die heiße Phase des Wettbewerbs geht.

Da die Vereine nun Zeit haben, sich auf einen genauen Spieltermin zu einigen, sind die 15 Uhr Anstoßzeiten als Rahmenzeit hinterlegt. Einzig die Partien Frauenberg gegen Erft 01 Euskirchen und Nierfeld gegen Mechernich werden definitiv nicht an dem Sonntag 23. August ausgetragen, denn da bis auf Nierfeld die anderen drei Mannschaften im Verbandspokal aktiv sind und dort bereits deren Spiele angesetzt sind.

Diese Partie verspricht Spannung und einen offenen Ausgang. Letztes Jahr noch in der gleichen Liga aktiv geben die Gäste nun als Bezirksligaaufsteiger ihre Visitenkarte in Golbach ab. Ein Aufeinandertreffen, welches es bereits 2024 im Wettbewerb gab und welches seit diesem Duell mit drei Schmidtheimer Siegen zwar einseitig aber mit insgesamt 27 Toren durchaus unterhaltsam ist. Mit Max Hofmann (32 Tore) und Dominik Vilz (19 Tore) treffen wohlmöglich zwei Ballermänner der letzten Spielzeit aufeinander.

SC Enzen-Dürscheven - BC Bliesheim Hier liegt die Favoritenrolle bei den Gästen. Als frischgebackener A-Ligist will man sich vom C-Ligisten nicht überrumpeln lassen. Der Star der Heimelf ist zweifelsohne Trainer Stefan "Fetzi" Storb, der nach vier Jahren in Bessenich einen Neustart wagt und den Gastgebern neuen Input liefert. Bliesheim wird mit Euphorie in die neue Saison gehen wollen und tut gut daran einen Dämpfer zu kassieren. SC Wißkirchen - SC Roitzheim Wo steht der SC Wißkirchen? Tabellarisch erst einmal nur in der Kreisliga C. Der Absturz bis hinunter in die tiefste Spielklasse kann nur eins bedeuten: Wiederaufbau. Gelingt dies nicht, so dürften die Lampen erst einmal ausgehen. All das hat der Gegner bereits hinter sich. Kreisliga C - A - C - A und jetzt zum zweiten Mal B. So lautet die Berg- und Talfahrt der letzten 25 Jahre im Schnelldurchlauf. Für die ambitionierten Gäste, die durchaus Aufstiegschancen in der Liga haben sollten, dürfte Wißkirchen nur eine Durchgangsstation zu Runde zwei sein.

SV Concordia Weyer - SV Sötenich

Weyers Pokalgeschichten der letzten Jahre sind relativ schnell erzählt. Entweder hatte man nicht gemeldet, oder aber schied in aller Regelmäßigkeit in Runde eins aus. Gegen einen stark verjüngten SV Sötenich dürfte es ebenfalls schwer werden, eine Pokalüberraschung zu erreichen. Der Gegner hat in der Sommerpause am aktivsten den Markt der 18-19 Jährigen beackert und damit ein klares Zeichen in Richtung "Jugend forscht" entsendet. Die Truppe braucht sicherlich etwas Zeit, um sich zu finden, aber bleiben die persönlichen und die Vereinsziele im Rahmen, so kann etwas Neues entstehen.

SG Erfthöhen 98 - SpVg. Nöthen-Pesch-Harzheim

Das Duell dürften beide Seiten mit viel Freude aber durchaus auch mit etwas Grell angehen. Schließlich ist Erfthöhen 98 vor der letzten Spielzeit nach drei Jahren ohne Seniorenmannschaft aus einem Großteil von Spielern, die aus Nöthen hinüber wechselten wieder wachgeküsst worden. Der Rahmen um dieses Spiel wird also passen. Für die Gäste, die vom Finale daheim träumen werden, ist es eine erste Bestandsaufnahme zum tatsächlichen Leistungsstand.

SG Keldenich/Scheven - TuS Vernich

Das neue Trainerduo Bandur/Mießeler wird im Duell zweier B-Ligisten sicherlich auf den Heimvorteil setzen. Gegen A-Liga-Absteiger Vernich, der einige personelle Abgänge verzeichnet, geht die SG als Favorit in das Spiel. Wie die Vernicher Mannschaft letztendlich aussieht, wird sich in den nächsten Wochen noch zeigen.

SSC Satzvey - SG Flamersheim/Kirchheim

Die Männer von FlaKi, Pokalsieger der Vorsaison, spielen zwei Klassen über den SSC. Demnach sind sie sicherlich das Team welches auch der Asche in Satzvey nur verlieren kann. Auffällig bei den Gästen. Die Mannschaft hat bislang weder Zu- noch Abgänge vermeldet. Das spricht für ein gutes Klima dort. Satzvey kann da aber durchaus mithalten, denn lediglich ein Angang wurde bislang vermeldet. Der SSC wird in seine zehnte C-Ligasaison in Folge gehen. Das beste Ergebnis aus der Saison 2022/2023 ist mit Platz sechs durchaus ausbaufähig.

RSV Arloff-Kirspenich - SC Germania Erftstadt-Lechenich

Nach dem verpasste Aufstieg in der letzten Saison gibt es bei Arloff-Kirspenich einen ersten kleinen Umbruch. Mit Alexander May sitzt ein neuer Trainer am Steuerboard und wird sicherlich seinen Teil zum maximalen Erfolg beim RSV beitragen wollen. Gegen die Wundertüte aus Erftstadt-Lechenich wartet eine erste Standortbestimmung. Die Gäste sind als Verein zweimal in Folge abgestiegen und dürften jetzt in der A-Klasse endlich den Fallschirm auswerfen wollen. Mit einem grunderneuerten Team geht es jetzt in die neue Spielzeit hinein.

SV Nierfeld - TuS Mechernich

Der Klassiker im Fußballkreis. Nierfeld und Mechernich, das verspricht schon allein vom Namen und der Geschichte her eine hochinteressante Partie zu werden. Aber kann sie dem Glanz vergangener Tage neues Leben einhauchen? Klar ist, dass jede Menge neues Personal auf und neben dem Platz stehen wird. Nierfeld hat mit Marcel Schmitz und Justin Dietsch ein neues Trainerduo und jede Menge junge Spieler geholt. Im Gegensatz zu Mechernich aber die erfahrenen Spieler halten können. Die Mechernicher werden jetzt endgültig den Neustart gehen müssen, da erfahrene Spieler ausgeschieden sind und jetzt junge Spieler in die Bresche springen müssen.

SV Frauenberg - JSG Erft 01 Euskirchen

Mit Frauenberg und Erft 01 treffen zwei Mannschaften aufeinander, die paar Tage vorher noch im Verbandspokal aktiv sein werden. Es ist die Neuauflage des Achtelfinals der letzten Saison, welches Frauenberg mit 2:1 für sich entschied. Erft 01 wird die Revanche wollen und alles daran setzen, die nächste Pokalrunde zu erreichen. Ein Vorteil gegenüber dem letzten Duell könnte sein, dass der Platz weitestgehend trocken ist.

TuS Dom-Esch - SG25

Das Duell zweier B-Ligisten ist ebenfalls völlig offen. Beide Mannschaften haben in der letzten Spielzeit durchaus zeigen können, was in ihnen steckt. Dom-Esch hat eine bärenstarke Rückrunde gespielt und ist verdienter Rückrundenmeister geworden. Dafür lief es beim Gegner eher in der Hinserie richtig gut. Partien zwischen diesen beiden Mannschaften gab es zuletzt nur unter Testspielcharakter. Somit dürfte neben Früh- auch die Tagesform über den Ausgang der Partie entscheiden.

SV Houverath/Mutscheid - SSV Weilerswist

Wird Weilerswist zum Tanz auf die Houverather Asche gebeten? Wenn man auf SG-Seite eine Chance haben möchte, dann wird man diesen Joker ziehen müssen. In Mtuscheid auf dem Kunstrasen wird es vermeintlich schwerer. Gegen den drittplatzierten A-Ligisten der letzten Spielzeit hängen die Trauben hoch. Der SSV wird vor der Spielzeit als Aufstiegsanwärter gehandelt. Warum auch nicht? Schaut man in die Historie der fünf Jahre dann ging es tabellarisch immer weiter nach oben. Erst Achter, dann zweimal Fünfter, dann Vierter und zuletzt Dritter.

TSV Schönau - SG Bürvenich/Schwerfen/Sinzenich

Im reinen A-Liga-Duell können sich die Gäste eine Woche vor dem Saisonstart schon einmal warm spielen. Während Schönau auf einen neuen Trainer setzt, der neues Feuer im Tam entfachen dürfte, so setzt man bei den Gästen eher auf den Überraschungsmoment, gepaart mit Euphorie und dem frei aufzuspielen. Das letzte Aufeinandertreffen unter Wettbewerbsvoraussetzungen gab es 2021. Damals schoss Pawel Hoppe die Schönauer zu einen 1:0 Erfolg.

Kaller SC - Sportfreunde WüBü

Der KSC geht als Außenseiter in dieses Spiel mit den klassenhöheren Sportfreunden. Für Kall ist nun auch schon die neunte Saison in Folge, in welcher man das C-Liga-Dasein frustet. Ein Herauskommen aus dieser Liga wird es wohl auch nicht in dieser Spielzeit geben. Da ticken die Gäste schon anders. Zumindest was die Ligazugehörigkeit angeht. Der Dauergast der Staffel B1 pendelt man seit 20 Jahren irgendwo zwischen Platz vier und 13. Im Pokalspiel sollte Kall demnach nicht der Stolperstein werden.