Inter wankt, Verfolger hoffen – Preussen II erwartet Zweiten

Nach der ersten Saisonniederlage steht Spitzenreiter FC Internationale beim Berliner SC II unter Zugzwang. Schon am Freitag steigt das Flutlicht-Duell zwischen Aufstiegskandidat Johannisthal und dem aufstrebenden BFC Preussen II. Ein David gegen Goliath Duell? Spannende Begegnungen werden erwartet am 9.Spieltag der Landesliga-Staffel 1. Unten die Vorschau

Nach dem 2:0-Auswärtssieg bei Empor II will Pfeffersport nachlegen. Trainer Benno Scholze hat in William Scarlett (5 Tore) einen gefährlichen Vollstrecker, der auch gegen Borsigwalde wieder im Mittelpunkt stehen dürfte. Die Gäste von Rogerio De Almeida müssen sich nach dem 2:8-Debakel in Schöneberg vor allem defensiv stabilisieren. Daniel Mpembele Nzongo (4 Tore) bleibt der auffälligste Akteur bei den Nordberlinern. Ein Spiel mit klarem Trend – Pfeffersport scheint derzeit reifer und selbstbewusster.

Flutlicht, Spannung und Kontraste: Der Tabellendreizehnte BFC Preussen II empfängt den Zweiten aus Johannisthal – eine Begegnung, die sportlich nach „David gegen Goliath“ klingt. René Wendl hat mit seiner Mannschaft zuletzt Moral gezeigt: Nach einem 1:1 bei den Berliner Amateuren und einem Sieg davor ist das Selbstvertrauen zurück. Angreifer Hugo Timur (5 Tore) bleibt die Lebensversicherung der Lankwitzer. Doch gegen die Offensivmaschine von Danilo Bethke dürfte es ein langer Abend werden: Johannisthal gewann zuletzt 6:1 gegen Friedenau, Lukas Ferl (6 Tore) und Patrick Kroll (5 Treffer) sind derzeit kaum zu stoppen. Alles deutet auf einen intensiven Start ins Landesliga-Wochenende hin.

Der Berliner SV ist das Team der Stunde. Der 3:2-Erfolg beim Spitzenreiter Inter war das bisherige Highlight der Saison. Trainer Dennis Linke führt seine Elf mit 18 Punkten auf Rang drei – nur drei Zähler hinter der Spitze. Mit Julius Zauner (5 Tore) und Paul Busche (4 Tore) verfügt der BSV über eine eingespielte Offensive. Doch Gegner Hilalspor, angeleitet von Erdin Celen und Murat Akkas, kommt mit dem Rückenwind eines 4:1-Siegs gegen Charlottenburg-Wilmersdorf. Volkan Neziroglu (7 Tore) ist stets brandgefährlich. Ein Topspiel auf Augenhöhe, das über Wochen Richtung weisen kann.

Der Spitzenreiter steht vor einem Charaktertest. Nach sieben Siegen in Folge erwischte es den FC Internationale beim 2:3 gegen den Berliner SV erstmals. Trainer Juan José Swett Barro und sein Co-Trainer Bülent Ulutürk fordern eine Reaktion. Die Offensive um S. Henrich Paya (12 Tore) und Gaston Nieto (11 Tore) bleibt die gefährlichste der Liga. Der Berliner SC II, trainiert von Dominique Leitner, sammelte mit 13 Punkten solide und kämpferisch. Das jüngste 1:1 bei SW Neukölln zeigt, dass das Team unangenehm zu bespielen ist – Inter ist auf Wiedergutmachung aus.

Der Aufsteiger aus Schöneberg ist die Offensivsensation der Liga. Nach dem 8:2 in Borsigwalde hat das Team von Halil Ibrahim Dayanc und Cihat Kaya 31 Treffer auf dem Konto – angeführt von Torjäger Salih Uzun (12 Tore) und Spielmacher Yildiray Demir (6 Treffer). Die Berliner Amateure um Trainer Edgar Döring reisen als Fünfter an, aber nach dem 1:1 gegen Preussen II dürften sie wissen, was sie erwartet. Es ist das Duell zweier Teams mit spielerischem Anspruch – und vielleicht der Garant für das torreichste Spiel des Wochenendes.

So., 02.11.2025, 11:00 Uhr BSV Hürtürkel Hürtürkel DJK Schwarz Weiß Neukölln SW Neukölln 11:00 PUSH

Ein echtes Abstiegsduell im Süden Berlins. Hürtürkel (12.) und Neukölln (15.) stehen beide unter Zugzwang. Abdüssamed Demirels Mannschaft schöpft Mut aus dem 2:2 bei Berolina, besonders Onur Yüksek und Leopold Bussmann (je 4 Tore) sorgen regelmäßig für Gefahr. Bei Schwarz-Weiß versucht Interimscoach Pascal Maurice Stelter nach dem 1:1 gegen den Berliner SC II weiter, Stabilität in die Defensive zu bringen. Beide Teams wissen: Eine Niederlage könnte früh in der Saison schon richtungsweisend werden.

In Charlottenburg herrscht Alarmstimmung. Das Team von Axel Liebenamm und Stefan Wirkus steckt nach dem 1:4 bei Hilalspor tief im Tabellenkeller (14.). Gegen Empor II, trainiert von Cem Tekin und Maximilian Weber, müssen dringend Punkte her. Die Pankower verloren zuletzt 0:2 gegen Pfeffersport, bleiben aber im gesicherten Mittelfeld. Für Empor ist es eine Chance, wieder oben anzuklopfen – für die Sportfreunde möglicherweise die letzte Gelegenheit, vor der Winterpause den Anschluss nicht zu verlieren.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr Friedenauer TSC Friedenau SV BW Berolina Mitte 49 Berolina 14:00 PUSH