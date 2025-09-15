Inter und Johannisthal makellos - BSV 92 nah dran

Nach drei Spieltagen stehen in der ersten Landesliga-Abteilung nur noch zwei Teams mit weißer Weste da: der FC Internationale und die Sportfreunde Johannisthal. Beide feiern ihren dritten Sieg in Folge und überzeugen dabei auch offensiv – Internationale mit bislang 15 Treffern, Johannisthal sogar mit 16. Dahinter bleibt das Feld eng: Fünf Mannschaften haben jeweils sechs Punkte gesammelt. Dazu gehört auch der Berliner SV 92, der nach schwachem Auftakt nun auf Rang drei vorrückt. Der ambitionierte Aufsteiger 1. FC Schöneberg reiht sich knapp dahinter ein, musste jedoch zuletzt gegen Berolina Mitte eine deutliche Niederlage hinnehmen. Am Tabellenende stehen die Berliner Amateure und Aufsteiger Charlottenburg-Wilmersdorf. Beim direkten Duell gelingt beiden das erste Remis der Saison, wodurch nach drei Spieltagen keine Mannschaft mehr punktlos ist.

Der Absteiger aus Johannisthal bleibt auch im dritten Spiel makellos. Schon in der Anfangsphase trifft Lüdtke zur Führung, wenig später legt Ferl nach. Noch vor dem Halbzeitpfiff sorgt Warncke für eine komfortable Drei-Tore-Differenz. Nach dem Wechsel lässt Hoffmann mit dem vierten Treffer keine Zweifel mehr am klaren Auswärtserfolg. Aufsteiger Pfeffersport ist über weite Strecken chancenlos.

Internationale gibt von Beginn an den Ton an, verpasst es aber zunächst, die Überlegenheit in Tore umzumünzen. Erst nach einer halben Stunde gelingt Driemel die Führung, kurz darauf legt Maxwell Stanley nach. Noch vor der Pause schwächen sich die Gastgeber durch einen Platzverweis (gelbrot) zusätzlich. Nach dem Seitenwechsel erhöht Inter zum 3:0. Zwar sorgt der TSC kurz darauf für den Anschluss, doch das Aufbäumen der Friedenauer bleibt nur von kurzer Dauer. Nieto trifft zweimal – und Ovcharov setzt kurz vor Schluss den Schlusspunkt. Mit dem klaren 6:1 Auswärtssieg baut Internationale seine makellose Serie weiter aus, während Friedenau auf eigenem Geläuf, trotz zwischenzeitlicher Hoffnungszeichen, chancenlos bleibt.

Die Reserve von BFC Preussen feiert den ersten Sieg der Saison und zeigt dabei von Beginn an Überlegenheit. Schon früh bringt Mikelatze die Hausherren in Führung, noch vor der Pause erhöht Sommerfeld. Auch nach dem Seitenwechsel bleibt die Partie in Preussen-Hand, und eingewechselter Timur sorgt im letzten Abschnitt für den Endstand. Neukölln findet am Freitagabend kein Mittel, um gefährlich zurückzuschlagen.

Die Reserve des Berliner SC erwischt einen Traumstart: Gleich in den ersten Minuten bringt Kaggelidids die Gastgeber in Front. Danach kontrolliert das Team das Geschehen, während Hilalspor kaum offensive Akzente setzt. Mitte der zweiten Hälfte sorgt Fabian Niedenhoff für die Entscheidung. Mit sicherer Defensive fährt der BSC einen verdienten Heimsieg ein. Ein schwerer Rückschlag für Hilalspor nach dem ersten Dreier.

Empor II liefert sich zunächst ein ausgeglichenes Duell mit Borsigwalde. Beide Teams neutralisieren sich lange Zeit, ehe die Gäste in der zweiten Hälfte durch Crone in Führung gehen. In der Nachspielzeit setzt Umalatov den Schlusspunkt und macht den Auswärtssieg endgültig perfekt.

Aufsteiger Schöneberg startet mutig und kommt vor der Pause durch S. Uzun zum Ausgleich, nachdem Ngomane zuvor Berolina Mitte in Führung gebracht hat. Doch nach dem Wechsel zeigt sich die Gästeelf kaltschnäuzig: Daza trifft kurz nach Wiederbeginn, dann sorgt ein Eigentor von Cetintas für die Vorentscheidung. Opoku erhöht mit einem Doppelschlag, S. Uzun kann zwar noch einmal verkürzen, doch Berolina bleibt am Ende deutlich siegreich. Und fährt seinen ersten Dreier ein. Schöneberg muss mit der ersten Niederlage leben.

Lange Zeit ist es eine offene Partie in Neukölln. Bechler bringt die Gäste früh in Führung, doch nach dem Seitenwechsel gleicht Bussmann für Hürtürkel aus. In der Schlussphase aber bricht die Partie zugunsten des Berliner SV auf: Zunächst trifft Busche, dann sorgt Joker Zauner mit einem Doppelschlag binnen weniger Minuten für klare Verhältnisse. Schleifenbaum setzt kurz vor Abpfiff den Endpunkt zum deutlichen 5:1-Auswärtssieg. Der BSV ist wieder voll da. Hürtürkel patzt nach dem 4:1 Dreier gegen die Berliner Amateure.

Trotz Unterzahl kämpft sich der Aufsteiger Charlottenburg-Wilmersdorf zu einem Punktgewinn. Nach dem Platzverweis im ersten Durchgang haben die Gäste mehr Spielanteile und gehen im letzten Abschnitt durch Kozak in Führung. Doch kurz vor Schluss gelingt Gehring der Ausgleich. Mit dem Remis bleiben beide Teams zwar im Tabellenkeller, doch die Moral der Gastgeber stimmt.

