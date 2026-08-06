Inter Türkspor setzt Gala-Form im Ostufer-Derby in Heikendorf fort von Ismail Yesilyurt · Gestern, 21:22 Uhr · 0 Leser

Eugen Halili (li., Inter Türkspor Kiel) und Co zelebrierten Fußball auch in Heikendorf. – Foto: Ismail Yesilyurt

Nach dem furiosen 7:0 zum Auftakt gegen den TuS Nortorf schwimmt Inter Türkspor Kiel weiter auf der Erfolgswelle. Am 2. Spieltag bezwang der Oberligaabsteiger und Aufstiegsanwärter auch den Heikendorfer SV im Ostufer-Derby deutlich mit 6:0 (0:2). Von Beginn an übernahmen die Gäste im Sportpark Heikendorf vor 347 Zuschauern die Spielkontrolle.

Inter-Trainer Onur Cokgez zeigte sich nach der Partie angetan von der Leistung auf fremdem Geläuf: „Wichtig war für uns einfach auch mit dem Boden auch so klarzukommen. Du weißt ja, wie es ist, wenn man nur einen Kunstrasenplatz bei Inter hat. Aber der Rasen war halt in einem guten Zustand, aber trotzdem braucht man einen Moment halt einfach reinzukommen. Aber das haben wir relativ schnell und gut hinbekommen.“

Frühe Führung und kompakter Defensivauftritt Die stark aufgestellten Gäste drängten den defensiv orientierten Gastgeber von Beginn an in die eigene Hälfte. Zwar versuchten die Heikendorfer mit langen und schnellen Bällen zu kontern, blieben dabei jedoch weitgehend ohne nennenswerte Chancen. Cokgez hob besonders die defensive Disziplin hervor: „Also sprich, auch gegen Heikendorf hatte unser Torhüter gar nichts zu tun. Deswegen muss ich sagen, hohes Lob auf jeden Fall für das ganze Team, für die defensive Arbeit, für das Verteidigen.“ Melih Cerrah brach in der 17. Minute den Bann und brachte Inter mit 1:0 in Führung, ehe Neuzugang Christopher Kramer kurz vor der Pause per erstem Saison-Treffer auf 2:0 erhöhte (44.).

Torhunger nach dem Seitenwechsel Auch im zweiten Durchgang ließen die Kieler nicht nach und hielten das Tempo hoch. Kramer legte in der 56. Minute mit seinem zweiten Tor zum 3:0 nach. Cokgez lobte seinen Angreifer schmunzelnd: „Ich meinte letztes Mal auch schon im Interview: Wenn Kramer nicht gegen Nortorf getroffen hat, dann trifft er halt dieses Spiel zweimal. Hat er gemacht.“ In der Schlussphase schraubten Till Börner (73.), Sercan Yidirimer (79.) und Serkan Yidirimer (88.) das Ergebnis in die Höhe. Heikendorf blickt nach vorn Heikendorfs Trainer Mark Hungerecker räumte die Überlegenheit des Derbysiegers nach Abpfiff durch Schiedsrichter Simon Schmeling unumwunden ein: „Wir verlieren auch in der Höhe verdient das Derby gegen Inter Türkspor Kiel mit 0:6. Bestimmt auch ein Klassenunterschied gestern Abend zu erkennen gewesen.“

Tim Markwardt und der Heikendorfer SV standen gegen Inter Türkspor Kiel unter Dauerstress. – Foto: Ismail Yesilyurt