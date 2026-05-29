Inter Türkspor Kiel verpflichtet Torjäger Youssef Bouzoumita

Nach dem bitteren Gang aus der Oberliga stellt sich der künftige Landesligist Inter Türkspor Kiel für die kommende Spielzeit personell verstärkt auf. Die Verantwortlichen basteln mit Hochdruck an einem schlagkräftigen Kader für die Mission Wiederaufstieg und haben nun auf dem Transfermarkt zugegriffen. Angreifer Mohamed Youssef Bouzoumita wechselt an den Erich-Kästner-Weg und ist damit der zweite feste Neuzugang nach Jeppe Waschko für die neue Saison.
Der 28-jährige Mittelstürmer kommt mit der Empfehlung reichlich gesammelter Erfahrung im schleswig-holsteinischen Ober- und Unterhaus an die Kieler Förde. Zuletzt ging er für den PSV Neumünster auf Torejagd. Zuvor war der treffsichere Offensivakteur bereits für den Traditionsverein VfR Neumünster sowie den TSV Bordesholm aktiv und bringt es insgesamt auf 81 Einsätze in der Ober- und Landesliga.
Mit Bouzoumita gewinnt Inter Türkspor nicht nur die nötige Kaltschnäuzigkeit im gegnerischen Strafraum, sondern vor allem einen unermüdlichen Arbeiter auf dem Platz. Der bullige Angreifer gilt als klassischer Teamplayer, der weite Wege geht, die gegnerischen Abwehrreihen früh unter Druck setzt und sich stets bedingungslos in den Dienst des Kollektivs stellt – genau jene Mentalität, die für die anstehende Aufgabe in der Landesliga gesucht wurde.
Der neu formierte Sportliche Leiter der Kieler, Liridon Imeri, zeigte sich bei der Vorstellung des neuen Hoffnungsträgers sichtlich angetan und betonte die strategische Bedeutung dieses Transfers:
„Mit Mohamed holen wir einen erfahrenen Stürmer, der weiß, wie man Spiele entscheidet. Er ist ein starker Teamplayer und passt perfekt zu unserem Weg.“
Die Verpflichtung unterstreicht die Ambitionen von Inter Türkspor Kiel, nach dem Abstieg nicht im Mittelfeld zu stagnieren, sondern von Beginn an eine gewichtige Rolle im Kampf um die vorderen Plätze mitzureden. Bouzoumita soll im Kieler Angriffsspiel der zentrale Fixpunkt werden und mit seiner Routine die jüngeren Mitspieler führen.