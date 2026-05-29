Inter Türkspor Kiel verpflichtet Torjäger Youssef Bouzoumita von Ismail Yesilyurt · Heute, 09:08 Uhr · 0 Leser

Youssef Bouzoumita (li., PSV Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich

Nach dem bitteren Gang aus der Oberliga stellt sich der künftige Landesligist Inter Türkspor Kiel für die kommende Spielzeit personell verstärkt auf. Die Verantwortlichen basteln mit Hochdruck an einem schlagkräftigen Kader für die Mission Wiederaufstieg und haben nun auf dem Transfermarkt zugegriffen. Angreifer Mohamed Youssef Bouzoumita wechselt an den Erich-Kästner-Weg und ist damit der zweite feste Neuzugang nach Jeppe Waschko für die neue Saison.

Der 28-jährige Mittelstürmer kommt mit der Empfehlung reichlich gesammelter Erfahrung im schleswig-holsteinischen Ober- und Unterhaus an die Kieler Förde. Zuletzt ging er für den PSV Neumünster auf Torejagd. Zuvor war der treffsichere Offensivakteur bereits für den Traditionsverein VfR Neumünster sowie den TSV Bordesholm aktiv und bringt es insgesamt auf 81 Einsätze in der Ober- und Landesliga.

Ein echter Teamplayer mit Torinstinkt und starker Mentalität Mit Bouzoumita gewinnt Inter Türkspor nicht nur die nötige Kaltschnäuzigkeit im gegnerischen Strafraum, sondern vor allem einen unermüdlichen Arbeiter auf dem Platz. Der bullige Angreifer gilt als klassischer Teamplayer, der weite Wege geht, die gegnerischen Abwehrreihen früh unter Druck setzt und sich stets bedingungslos in den Dienst des Kollektivs stellt – genau jene Mentalität, die für die anstehende Aufgabe in der Landesliga gesucht wurde.