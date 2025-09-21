Inter Türkspor Kiel: Rücktritt von Trainer Thomas Schwantes

Inter Türkspor Kiel muss künftig ohne seinen Cheftrainer Thomas Schwantes auskommen. Der 54-Jährige hat sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt – eine Entscheidung, die ihm nach eigenen Worten besonders schwerfiel, die aber aus gesundheitlichen Gründen unumgänglich war.

"Mit einem schweren Herzen und nach langen inneren Kämpfen muss ich heute mitteilen, dass ich mein Amt als Trainer von Inter Türkspor Kiel mit sofortiger Wirkung aus gesundheitlichen Gründen niederlege. Diese Entscheidung gehört zu den schwersten meines Lebens. Denn die vergangenen Monate waren für mich geprägt von unvergesslichen Momenten, von Leidenschaft, von Zusammenhalt und von purer Freude am Fußball. Jeder Tag mit dieser Mannschaft, diesem Verein und dem großartigen Umfeld hat mir Kraft gegeben – und gleichzeitig spüre ich nun, dass ich diese Kraft für meine eigene Gesundheit dringend zurückgewinnen muss“, erklärte Schwantes in einer persönlichen Stellungnahme.

Bereits in den vergangenen Monaten konnte der Coach schon zwei Wochen nicht an der Seitenlinie stehen. Nun zog er die Konsequenzen. Für Schwantes bleibt Inter Türkspor Kiel trotzdem ein Herzensverein: „Inter Türkspor Kiel ist für mich mehr als nur ein Verein – es ist ein Stück Familie geworden, ein Ort voller Herzblut, in dem ich mich stets willkommen und getragen gefühlt habe. Dafür bin ich unendlich dankbar. Das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde, werde ich niemals vergessen.“