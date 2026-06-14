Inter Türkspor Kiel holt Offensiv-Allrounder Mewan Ali zurück von Ismail Yesilyurt · Heute, 17:13 Uhr · 0 Leser

Mewan Ali (re.) für Inter Türkspor Kiel in der Oberliga unterwegs. – Foto: IUsmail Yesilyurt

Weitere News von der Kieler Ostküste: Mewan Ali kehrt zur kommenden Spielzeit zu Inter Türkspor Kiel zurück. Der 22-jährige Offensivakteur ist am Hans-Mohr-Platz längst kein Unbekannter mehr. Ali durchlief bereits die A-Jugend des Vereins und sammelte in der Saison 2022/23 seine ersten wertvollen Erfahrungen im Herrenbereich, ehe es ihn zur SpVg Eidertal Molfsee zog. Nach einer einjährigen Fußballpause im vergangenen Jahr brennt der wirbelnde Techniker nun darauf, im Inter-Trikot wieder voll anzugreifen.

Die Freude über die Rückkehr des alten Bekannten ist auf Funktionärsebene groß. Inter-Verantwortlicher Liridon Imeri betonte bei der Vorstellung des Neuzugangs die unkomplizierte Integration des Rückkehrers:

„Mewan kennt den Verein und die Abläufe hier. Nach seiner Zeit bei Eidertal Molfsee und einem Jahr ohne Verein will er jetzt wieder Fußball spielen. Wir geben ihm die Chance, sich bei uns zu zeigen.“