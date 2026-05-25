Inter Türkspor Kiel holt Jeppe Waschko zurück

Jeppe Waschko (Inter Türkspor Kiel) gegen Jan Matti Seidel (re., Kilia Kiel). – Foto: Ismail Yesilyurt

Der Landesligist Inter Türkspor Kiel hat auf dem Transfermarkt ein erstes dickes Ausrufezeichen für die kommende Spielzeit gesetzt und den ersten Neuzugang offiziell präsentiert. Mit Jeppe Waschko kehrt ein bekanntes Gesicht an den Erich-Kästner-Weg zurück. Der 23-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom aktuellen Oberligisten FC Kilia Kiel zurück zu den Interisti, für die er bereits von 2020 bis 2023 in der Oberliga erfolgreich die Fußballschuhe geschnürt hat.

Nach seinem fußballerischen Ausflug an den Hasseldieksdammer Weg folgt nun also das große Comeback an alter Wirkungsstätte. Die Verantwortlichen gewinnen mit ihm einen Akteur, der die DNA des Vereins bestens kennt und dem Spiel der Kieler neue Stabilität verleihen soll.

Waschko gilt als mental extrem starker Defeensivspieler, der sich vor allem durch eine kompromisslose Zweikampfstärke und eine klare, strategische Struktur, auch mit Offensivaktionen auszeichnet. Ein Spielertyp, der für den nächsten Entwicklungsschritt für den Oberliga-Absteiger als elementar angesehen wird.

Entsprechend groß ist die Begeisterung im Lager von Inter Türkspor über die gelungene Rückholaktion. Der neue Sportliche Leiter Liridon Imeri fand bei der Vorstellung des Rückkehrers klare Worte auf dem Instagram-Kanal und hob die Bedeutung des Transfers für das Gefüge hervor:

„Es ist ein riesen Gewinn für die Mannschaft. Ein starker Spieler, der auch mit seinem Kampfgeist wichtig wird!“

Mit altbekannten Tugenden in die neue Landesliga-Saison

Der Transfer unterstreicht die Ambitionen von Inter Türkspor Kiel, in der kommenden Landesliga-Saison eine tragende Rolle zu spielen. Waschko hat bereits während seiner ersten Station im Verein bewiesen, dass er vorangehen und Verantwortung übernehmen kann.

Nach seiner Weiterentwicklung beim Oberligisten FC Kilia Kiel kehrt er nun mit noch mehr Erfahrung im Gepäck zurück. Die Fans am Erich-Kästner-Weg dürfen sich somit auf einen echten Mentalitätsspieler freuen, der ab dem Sommer wieder sein Herz auf dem Platz für die Inter-Farben lassen wird.