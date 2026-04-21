Inter Troisdorf: Sven Bockrath übernimmt, Albira wird Sportchef

Beim Türkischen FC Inter Troisdorf werden für die kommende Spielzeit die Segel neu gesetzt. Während die Mannschaft sportlich als Tabellenvierter voll im Soll liegt, hat der Verein eine zentrale personelle Weichenstellung verkündet. Abdulwahab Albira, der das Team erst im Dezember 2025 zum zweiten Mal übernommen hatte, wechselt im Sommer in die sportliche Leitung. Sein Nachfolger an der Seitenlinie ist ein bekanntes Gesicht im regionalen Fußball: Sven Bockrath übernimmt das Traineramt bei den Troisdorfern.
Die Bilanz von Abdulwahab Albira lässt sich sehen. Mit 39 Zählern liegt Inter Troisdorf derzeit punktgleich mit dem Tabellendritten aus Sankt Augustin auf Platz vier. Doch trotz des sportlichen Erfolgs sieht der 33-Jährige seine Zukunft künftig nicht mehr unmittelbar auf dem Rasen, sondern in der Planung. Nach acht Jahren in vorderster Front zieht es ihn in den Hintergrund, um den Verein nachhaltig für die Zukunft aufzustellen.
"Nach acht Jahren an der Seitenlinie ist es Zeit für ein neues Kapitel: Ich werde bei Inter Troisdorf ab sofort die Rolle des sportlichen Leiters übernehmen. Dieser Schritt ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich habe nicht die Lust am Trainerjob verloren, aber ich brenne darauf, den Fußball nun aus einer anderen Perspektive mitzugestalten und dem Verein in neuen Bereichen zu helfen. Ein riesiges Dankeschön geht an den Vorstand von Inter Troisdorf für das gegenseitige Vertrauen – es ist nicht selbstverständlich, so eine Chance zu bekommen", erklärt Albira seinen Entschluss.
Mit Sven Bockrath hat Inter Troisdorf einen Fachmann gewonnen, der reichlich Erfahrung mitbringt. Der 42-Jährige, der zuletzt bis Ende März beim TuS Winterscheid tätig war, ist am Mittelrhein kein Unbekannter. In seiner Zeit beim SV Lohmar bewies er bereits über mehrere Jahre, dass er Mannschaften in der Kreisliga A und der Bezirksliga weiterentwickeln kann. Auch seine eigene aktive Laufbahn mit Stationen beim FC Hennef 05 und dem Bonner SC unterstreicht seine fußballerische Expertise.
"Ich freue mich, dass wir mit Sven Bockrath meinen absoluten Wunsch-Transfer für den Trainerposten realisieren konnten. Sven kommt aus Winterscheid zu uns und ist für mich nicht nur ein fachlich hervorragender Trainer mit einer top Disziplin, sondern auch menschlich eine absolute Bereicherung. Ich habe richtig Lust darauf, mit ihm gemeinsam anzupacken, damit er unsere erste Mannschaft weiter nach vorne bringt. Es war eine gemeinsame Entscheidung, über die wir im Verein sehr glücklich sind", ist für Albira die neue Trainerlösung.
Der Wechsel auf der Trainerposition ist nur ein Teil eines größeren Puzzles. Inter Troisdorf wächst aktuell an vielen Stellen, besonders das eigene Leistungszentrum in der Jugend soll künftig noch enger mit dem Seniorenbereich verzahnt werden. Albira sieht sich hier in der Pflicht, das Fundament für die nächsten Jahre zu gießen und verspricht dem neuen Mann an der Linie volle Unterstützung für die Mission Aufstiegskampf.
"Wir haben für das nächste Jahr viel vor. Wir wachsen aktuell strukturell enorm – sowohl mit unserem Leistungszentrum in der Jugend als auch im Seniorenbereich. Meine Aufgabe wird es sein, zusammen mit dem Vorstand eine starke Struktur aufzubauen, die den Verein über Jahre trägt. Ich gehe diese neue Aufgabe mit voller Energie an, um dem Verein eine überragende Zukunft zu ermöglichen. Ich möchte hierbei selbst viel lernen und über mich hinauswachsen. Eines ist mir dabei besonders wichtig: Ich vertraue unserem Trainer Sven voll und ganz darauf, in der nächsten Saison eine geile Arbeit abzuliefern. Unsere volle Rückendeckung hat er", so Albira abschließend.