Inter Troisdorf: Sven Bockrath übernimmt, Albira wird Sportchef Strategische Neuausrichtung beim Kreisligisten von red · Heute, 08:11 Uhr · 0 Leser

Abdulwahab Albira (li.) gibt den Trainerposten ab und ist ab Sommer sportlicher Leiter bei beim TFC Inter Troisdorf. – Foto: stefan.hahne@web.de

Beim Türkischen FC Inter Troisdorf werden für die kommende Spielzeit die Segel neu gesetzt. Während die Mannschaft sportlich als Tabellenvierter voll im Soll liegt, hat der Verein eine zentrale personelle Weichenstellung verkündet. Abdulwahab Albira, der das Team erst im Dezember 2025 zum zweiten Mal übernommen hatte, wechselt im Sommer in die sportliche Leitung. Sein Nachfolger an der Seitenlinie ist ein bekanntes Gesicht im regionalen Fußball: Sven Bockrath übernimmt das Traineramt bei den Troisdorfern.

Strukturwandel beim Tabellenvierten Die Bilanz von Abdulwahab Albira lässt sich sehen. Mit 39 Zählern liegt Inter Troisdorf derzeit punktgleich mit dem Tabellendritten aus Sankt Augustin auf Platz vier. Doch trotz des sportlichen Erfolgs sieht der 33-Jährige seine Zukunft künftig nicht mehr unmittelbar auf dem Rasen, sondern in der Planung. Nach acht Jahren in vorderster Front zieht es ihn in den Hintergrund, um den Verein nachhaltig für die Zukunft aufzustellen. "Nach acht Jahren an der Seitenlinie ist es Zeit für ein neues Kapitel: Ich werde bei Inter Troisdorf ab sofort die Rolle des sportlichen Leiters übernehmen. Dieser Schritt ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich habe nicht die Lust am Trainerjob verloren, aber ich brenne darauf, den Fußball nun aus einer anderen Perspektive mitzugestalten und dem Verein in neuen Bereichen zu helfen. Ein riesiges Dankeschön geht an den Vorstand von Inter Troisdorf für das gegenseitige Vertrauen – es ist nicht selbstverständlich, so eine Chance zu bekommen", erklärt Albira seinen Entschluss.

Sven Bockrath übernimmt im Sommer als Trainer bei Inter Troisdorf. – Foto: Dennis Fuchs

Sven Bockrath als Wunschlösung Mit Sven Bockrath hat Inter Troisdorf einen Fachmann gewonnen, der reichlich Erfahrung mitbringt. Der 42-Jährige, der zuletzt bis Ende März beim TuS Winterscheid tätig war, ist am Mittelrhein kein Unbekannter. In seiner Zeit beim SV Lohmar bewies er bereits über mehrere Jahre, dass er Mannschaften in der Kreisliga A und der Bezirksliga weiterentwickeln kann. Auch seine eigene aktive Laufbahn mit Stationen beim FC Hennef 05 und dem Bonner SC unterstreicht seine fußballerische Expertise.