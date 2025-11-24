Inter stolpert gegen Amateure - Friedenau dreht Spiel

Der Wintereinbruch hat den 11. Spieltag der Landesliga-Staffel 1 fast komplett durcheinandergebracht. Nur drei Spiele können ausgetragen werden. Spitzenreiter Internationale Berlin lässt dabei Punkte gegen die Berliner Amateure liegen, Friedenau zeigt Moral gegen Pfeffersport und 1892 gewinnt knapp gegen Borsigwalde. Alle übrigen Begegnungen werden wegen gefrorener Plätze abgesagt.
Tabellenführer Internationale Berlin erwischt gegen die Berliner Amateure einen Start nach Maß. Früh sorgt Stanley für die Führung, kurz nach der Pause erhöht Echeverria auf 2:0. Doch die Gäste geben sich nicht geschlagen: Vossen verkürzt schnell, Kozak gleicht später aus. Internationale bleibt trotz des Unentschiedens klar Erster, während die Amateure mit dem Punkt auf Platz sieben vorrücken.
Borsigwalde erwischt den besseren Start und geht durch Bubner in Führung. Noch vor der Pause gleicht 1892 durch ein Eigentor von Mousa aus. In einer ausgeglichenen zweiten Hälfte sorgt Iwuozor kurz vor Schluss für den Siegtreffer. Der BSV festigt damit Rang fünf und hält den Kontakt zur Spitzengruppe, während Borsigwalde in der unteren Tabellenhälfte bleibt.
Pfeffersport geht an der Bosestraße zunächst durch Sander in Führung und liegt zur Pause vorn. Nach dem Seitenwechsel dreht Friedenau die Partie: Fuchs trifft doppelt, ehe Vowinckel in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzt. Durch den Erfolg rückt der Friedenauer TSC auf Rang vier vor, Pfeffersport bleibt im Tabellenmittelfeld hängen.
