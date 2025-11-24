 2025-11-24T08:38:42.177Z

Ligabericht
Friedenau (weiss) dreht das Spiel gegen Pfeffersport
Friedenau (weiss) dreht das Spiel gegen Pfeffersport – Foto: Frank Arlinghaus

Inter stolpert gegen Amateure - Friedenau dreht Spiel

Fünf von acht Spielen des 11.Spieltag der LL-Staffel 1 fallen dem Wetter zum Opfer

Der Wintereinbruch hat den 11. Spieltag der Landesliga-Staffel 1 fast komplett durcheinandergebracht. Nur drei Spiele können ausgetragen werden. Spitzenreiter Internationale Berlin lässt dabei Punkte gegen die Berliner Amateure liegen, Friedenau zeigt Moral gegen Pfeffersport und 1892 gewinnt knapp gegen Borsigwalde. Alle übrigen Begegnungen werden wegen gefrorener Plätze abgesagt.

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter
SC Berliner Amateure
SC Berliner AmateureBerliner Am.
2
2
Abpfiff

Tabellenführer Internationale Berlin erwischt gegen die Berliner Amateure einen Start nach Maß. Früh sorgt Stanley für die Führung, kurz nach der Pause erhöht Echeverria auf 2:0. Doch die Gäste geben sich nicht geschlagen: Vossen verkürzt schnell, Kozak gleicht später aus. Internationale bleibt trotz des Unentschiedens klar Erster, während die Amateure mit dem Punkt auf Platz sieben vorrücken.

Gestern, 13:00 Uhr
Berliner SV 92
Berliner SV 92BSV 1892
SC Borsigwalde 1910 Berlin
SC Borsigwalde 1910 BerlinSC Borsigw.
2
1
Abpfiff

Borsigwalde erwischt den besseren Start und geht durch Bubner in Führung. Noch vor der Pause gleicht 1892 durch ein Eigentor von Mousa aus. In einer ausgeglichenen zweiten Hälfte sorgt Iwuozor kurz vor Schluss für den Siegtreffer. Der BSV festigt damit Rang fünf und hält den Kontakt zur Spitzengruppe, während Borsigwalde in der unteren Tabellenhälfte bleibt.

Gestern, 14:00 Uhr
Friedenauer TSC
Friedenauer TSCFriedenau
Pfeffersport
PfeffersportPfeffersport
3
1

Pfeffersport geht an der Bosestraße zunächst durch Sander in Führung und liegt zur Pause vorn. Nach dem Seitenwechsel dreht Friedenau die Partie: Fuchs trifft doppelt, ehe Vowinckel in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzt. Durch den Erfolg rückt der Friedenauer TSC auf Rang vier vor, Pfeffersport bleibt im Tabellenmittelfeld hängen.

Friedenau Coach Plohmann
Friedenau Coach Plohmann – Foto: Frank Arlinghaus

_____________________________________________________________________________________________

24.11.2025, 15:00 Uhr
