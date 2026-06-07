Inter steigt auf, Johannisthal zittert und SW Neukölln hofft

Empor II zeigte große Moral und holte nach einem Drei-Tore-Rückstand noch einen wichtigen Punkt. Friedenau dominierte zunächst die erste Halbzeit und zog durch Tore von Hussein Ahmo, Diego Joaquin Lopez Martinez und Iven Stritzke auf 3:0 davon. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Empor zurück. Dominik Nogradi, Rafael Mentrup und kurz vor Schluss Erik Hegenbarth retteten den Gastgebern noch ein Remis.

In einer abwechslungsreichen Partie trennten sich beide Teams mit einem gerechten Unentschieden. Die Gäste trafen durch Karim Ahmadi und Yasin Demir, Charlottenburg-Wilmersdorf antwortete jeweils durch Oskar Dornheim und Philipp Aufschlag. Die Begegnung war von vielen Zweikämpfen geprägt und bot bis in die Schlussphase Spannung.

Der Berliner SC II feierte einen Auswärtserfolg und verbesserte sich damit in der Tabelle. Bereits vor der Pause sorgten Kevin Uwe Einspannier und Stefan Glaser für die Führung der Gäste. Die Berliner Amateure kamen durch Julian Fleige zwar noch einmal heran, konnten die Niederlage aber nicht mehr verhindern.

Neukölln landete im Abstiegskampf einen ganz wichtigen Auswärtssieg. Hilalspor führte nach Treffern von Volkan Neziroglu zwischenzeitlich komfortabel, doch die Gäste drehten die Partie nach der Pause. Alisan Erdogan, Marvin Plautz und Norman Guski trafen für Schwarz-Weiß und sorgten für neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt.

Das spektakulärste Spiel des Wochenendes fand in Reinickendorf statt. In einer torreichen Begegnung setzte sich Borsigwalde am Ende mit 8:5 durch. Für die Gastgeber trafen Marvin Teuber, Nick Thalke, Marcel Knaack, Daniel Mpembele Nzongo sowie gleich viermal Marcel Bubner. Hürtürkel hielt lange dagegen und kam durch Mehmet Uzuner (doppelt), Emmanuel Twumasi und Ilker Samed Yigit zu seinen Treffern. Die Partie war ein echtes Offensivspektakel.

Der Berliner SV 92 meldete sich eindrucksvoll im Rennen um den Relegationsplatz zurück. Johannisthal lag zwischenzeitlich zurück, kam durch Lukas Olff und Jonathan Behrend zwar noch einmal heran, musste sich am Ende aber geschlagen geben. Für den BSV trafen Julius Zauner (zweimal), El-Amin Elsaadawi und Mateusz Smolarkiewicz. Die Wilmersdorfer halten damit den Druck auf den Tabellenzweiten hoch.

Der neue Meister tat sich beim Schlusslicht lange schwer, gewann aber erneut. Erst in der Schlussphase erzielte Leonard Homburger den entscheidenden Treffer für den Spitzenreiter. Mit dem Sieg krönte Inter seine starke Saison und kann fix für die Berlin-Liga planen.

SV Empor II droht Sechs-Punkte-Abzug

Fest steht bislang nur: Dem SV Empor Berlin II wurden nach dem 5:0 gegen Schwarz-Weiß Neukölln drei Punkte wegen des Einsatzes eines Spielers mit nicht regelkonformen Passfoto aberkannt. Deshalb steht Empor derzeit auf dem ersten Abstiegsplatz. Ein weiteres Verfahren nach dem 2:1-Sieg gegen Tabellenführer Inter "soll" noch laufen. Sollte auch dieses Urteil gegen Empor ausfallen, würde die Mannschaft hinter Neukölln zurückfallen. Das ist aktuell schon sportlich passiert, weil Neukölln gewinnt und Empor II nur zu einem Remis kommt (Berichte siehe oben)

Berliner SC II soll Einspruch gegen Johannisthal-Spielwertung (1:2) eingelegt haben

Auch an der Tabellenspitze droht Bewegung. Gegen den 1:0 Erfolg der Sportfreunde Johannisthal beim Berliner SC II soll Einspruch eingelegt worden sein. Johannisthal gerät, auch durch die aktuelle Niederlage gegen den BSV 92 am Sonntag, im Kampf um die Relegation immer stärker unter Druck

Hürtürkel droht Zwangsabstieg

Gleichzeitig sorgt die ungewisse Zukunft des BSV Hürtürkel für zusätzliche Brisanz. Sollte der Verein aufgrund einer abgewiesenen Insolvenz zwangsabsteigen, würden die gegen Hürtürkel erzielten sechs Punkte annulliert. Davon wäre insbesondere Johannisthal betroffen, das beide Saisonspiele gewann. In diesem Fall könnte sogar der Berliner SV 92 noch in den Kampf um den Relegationsplatz eingreifen. Das direkte Duell zwischen Johannisthal und dem BSV 92 gibts im Bericht oben.

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