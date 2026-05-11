Inter patzt bei Empor II - Schöneberg schmiert ab

Inter-Trainer-Trio – Foto: Frank Arlinghaus

Der 27. Spieltag der Landesliga-Staffel 1 bringt Spannung im Aufstiegsrennen. FC Internationale Berlin bleibt trotz der Niederlage bei SV Empor Berlin II an der Spitze, Verfolger SF Johannisthal erfüllt seine Aufgabe gegen Berlin Hilalspor. Dem Tabellenkeller bedrohlich nahe kommt der 1.FC Schöneberg. Der seit Wochen verliert

BFC Preussen II und Friedenauer TSC trennen sich 2:2. Lionel Vowinckel bringt Friedenau früh in Führung, doch Soeren Kissner und Alexander Wuthe drehen die Partie noch vor der Pause für Preussen II. Lange sieht es nach einem Heimsieg aus, ehe Maximilian Reinhard Schubart spät den Ausgleich erzielt.

Berliner SC II feiert bei Pfeffersport einen klaren 6:0-Auswärtssieg. Hossein Jafari eröffnet den Torreigen, danach treffen Simon Riedel, Nikolaos Kaggelidids und Tim Niedenhoff bereits vor der Pause. Im zweiten Durchgang erhöhen Stefan Glaser und Matthias Zhu. Der Berliner SC II verbessert sich damit auf Rang sieben.

SV Empor Berlin II sorgt für die Überraschung des Spieltags und schlägt Tabellenführer FC Internationale Berlin mit 2:1. Nicolas Costa Echeverria bringt Inter früh in Führung. Danach drehen Justin Schmiedel und Philipp Macketanz die Partie noch vor der Pause zugunsten von Empor II. Der Spitzenreiter findet danach keine Antwort mehr.

BSV Hürtürkel feiert beim 5:2-Erfolg gegen den 1. FC Schöneberg einen wichtigen Sieg im unteren Tabellenbereich. Yildiray Demir bringt Schöneberg früh in Führung, doch nach der Pause dreht Hürtürkel auf. Emmanuel Twumasi trifft doppelt, Mehmet Uzuner sogar dreifach. Oleksandr Kuz erzielt zwischenzeitlich den zweiten Treffer für Schöneberg.

SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 und der Tabellendritte BSV 1892 trennen sich 3:3. Julius Zauner bringt die Gäste früh in Führung, doch danach dreht Charlottenburg-Wilmersdorf die Partie noch vor der Pause durch Treffer von Mohammad Sabra, Othman Jamali Idrissi und Justus Häger auf 3:1. Nach dem Seitenwechsel kommt BSV 1892 zurück. Arthur Stephan verkürzt zunächst, ehe Sebastian Sobczyk kurz vor Schluss den umjubelten Ausgleich erzielt.

SC Berliner Amateure gewinnt gegen Schlusslicht Berolina Mitte mit 2:0. Nach einer torlosen ersten Hälfte bringt Caspar Ropers die Gastgeber in Front. Kurz vor Schluss sorgt Jaromil Essers für die Entscheidung. Die Berliner Amateure klettern damit auf Rang sechs.

SF Johannisthal setzt sich mit 3:1 gegen Berlin Hilalspor durch und bleibt erster Verfolger von Spitzenreiter Inter. Kurz vor der Pause bringt Eric Warncke Johannisthal in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöht Jonathan Behrend. Volkan Neziroglu verkürzt für Hilalspor, ehe ein Eigentor von Görkem Tozlu die Partie endgültig entscheidet.