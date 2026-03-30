Inter nicht zu stoppen - Hürtürkel wieder in Abstiegsgefahr

Der Spieltag der Landesliga Staffel 1 bestätigt die Kräfteverhältnisse: Tabellenführer FC Internationale Berlin baut seine Führung aus, während SF Johannisthal souverän nachzieht. Dahinter bleiben BSV 1892 und Hilalspor in Schlagdistanz. Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage weiter zu
FC Schöneberg holt einen wichtigen Auswärtssieg bei Empor II und setzt sich im Tabellenmittelfeld fest. Prause und Weckeck sorgen früh für die Führung, Fakhro legt nach. Bochnia kann für Empor nur zwischenzeitlich verkürzen.
BSV 1892 bleibt oben dran und dreht die Partie bei Neukölln. Duhme bringt die Gastgeber im zweiten Abschnitt in Führung, doch Zauner gleicht aus. In der Schlussphase entscheidet Smolarkiewicz die Partie für die Gäste.
Charlottenburg-Wilmersdorf 03 gewinnt ein torreiches Duell gegen Pfeffersport und verschafft sich Luft im Mittelfeld. Idrissi und Häger sorgen früh für klare Verhältnisse, Boudlal legt nach. Scarlett trifft zweimal für die Gäste, doch Aufschlag setzt den Schlusspunkt.
Zwischen den Berliner Amateuren und Friedenauer TSC gibt es keinen Sieger. Kemlein bringt die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung, Vowinckel gleicht im zweiten Abschnitt aus. Beide Teams bleiben im gesicherten Mittelfeld.
FC Internationale Berlin untermauert seine Spitzenposition mit einem Auswärtssieg bei Hilalspor. Nieto bringt den Tabellenführer im ersten Durchgang nach vorne, Heye macht spät alles klar. Hilalspor bleibt im oberen Mittelfeld.
SC Borsigwalde setzt sich souverän gegen Preussen II durch und festigt seine Position im Mittelfeld. Teuber ist mit drei Treffern der entscheidende Mann und sorgt früh für klare Verhältnisse.
SF Johannisthal bleibt erster Verfolger und setzt sich gegen Hürtürkel durch. Warncke bringt die Gastgeber früh in Führung, kurz vor der Pause gleicht Yilmaz aus. Nach dem Seitenwechsel sorgen Olff und Ferl für die Entscheidung.
Berliner SC II feiert einen wichtigen Sieg im Kellerduell bei Berolina Mitte. Einspanier trifft früh doppelt, Riedel erhöht noch vor der Pause. Damit verschafft sich der BSC Luft nach unten, während Berolina Schlusslicht bleibt.
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