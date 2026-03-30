 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

Inter nicht zu stoppen - Hürtürkel wieder in Abstiegsgefahr

Landesliga-Staffel 1: Alle Begegnungen des 16.Spieltag in der Nachschau

von far · Heute, 14:50 Uhr · 0 Leser
Inter Trainer Juan José Swett Barros (li) und Bülent Ulutürk (ganz re)
Inter Trainer Juan José Swett Barros (li) und Bülent Ulutürk (ganz re) – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

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Landesliga Berlin - 1
Johannisthal
Hilalspor
Berliner SC II
Empor Berlin II

Der Spieltag der Landesliga Staffel 1 bestätigt die Kräfteverhältnisse: Tabellenführer FC Internationale Berlin baut seine Führung aus, während SF Johannisthal souverän nachzieht. Dahinter bleiben BSV 1892 und Hilalspor in Schlagdistanz. Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage weiter zu

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Sa., 28.03.2026, 14:30 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin II
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg
1
3
Abpfiff

FC Schöneberg holt einen wichtigen Auswärtssieg bei Empor II und setzt sich im Tabellenmittelfeld fest. Prause und Weckeck sorgen früh für die Führung, Fakhro legt nach. Bochnia kann für Empor nur zwischenzeitlich verkürzen.

Gestern, 12:00 Uhr
DJK Schwarz Weiß Neukölln
DJK Schwarz Weiß NeuköllnSW Neukölln
Berliner SV 92
Berliner SV 92BSV 1892
1
2
Abpfiff

BSV 1892 bleibt oben dran und dreht die Partie bei Neukölln. Duhme bringt die Gastgeber im zweiten Abschnitt in Führung, doch Zauner gleicht aus. In der Schlussphase entscheidet Smolarkiewicz die Partie für die Gäste.

Gestern, 13:00 Uhr
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Charl.-Wilm.
Pfeffersport
PfeffersportPfeffersport
4
2
Abpfiff

Charlottenburg-Wilmersdorf 03 gewinnt ein torreiches Duell gegen Pfeffersport und verschafft sich Luft im Mittelfeld. Idrissi und Häger sorgen früh für klare Verhältnisse, Boudlal legt nach. Scarlett trifft zweimal für die Gäste, doch Aufschlag setzt den Schlusspunkt.

Gestern, 11:30 Uhr
SC Berliner Amateure
SC Berliner AmateureBerliner Am.
Friedenauer TSC
Friedenauer TSCFriedenau
1
1
Abpfiff

Zwischen den Berliner Amateuren und Friedenauer TSC gibt es keinen Sieger. Kemlein bringt die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung, Vowinckel gleicht im zweiten Abschnitt aus. Beide Teams bleiben im gesicherten Mittelfeld.

Gestern, 13:30 Uhr
Berlin Hilalspor
Berlin HilalsporHilalspor
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter
0
2
Abpfiff

FC Internationale Berlin untermauert seine Spitzenposition mit einem Auswärtssieg bei Hilalspor. Nieto bringt den Tabellenführer im ersten Durchgang nach vorne, Heye macht spät alles klar. Hilalspor bleibt im oberen Mittelfeld.

Gestern, 12:00 Uhr
SC Borsigwalde 1910 Berlin
SC Borsigwalde 1910 BerlinSC Borsigw.
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen II
3
0
Abpfiff

SC Borsigwalde setzt sich souverän gegen Preussen II durch und festigt seine Position im Mittelfeld. Teuber ist mit drei Treffern der entscheidende Mann und sorgt früh für klare Verhältnisse.

Gestern, 14:00 Uhr
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal
BSV Hürtürkel
BSV HürtürkelHürtürkel
3
1
Abpfiff

SF Johannisthal bleibt erster Verfolger und setzt sich gegen Hürtürkel durch. Warncke bringt die Gastgeber früh in Führung, kurz vor der Pause gleicht Yilmaz aus. Nach dem Seitenwechsel sorgen Olff und Ferl für die Entscheidung.

Gestern, 12:05 Uhr
SV BW Berolina Mitte 49
SV BW Berolina Mitte 49Berolina
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC II
0
3
Abpfiff

Berliner SC II feiert einen wichtigen Sieg im Kellerduell bei Berolina Mitte. Einspanier trifft früh doppelt, Riedel erhöht noch vor der Pause. Damit verschafft sich der BSC Luft nach unten, während Berolina Schlusslicht bleibt.

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