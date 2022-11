Inter Monheim und TuSpo Richrath bestätigen ihre Aufstiegsambitionen Kreisliga A Solingen: Inter Monheim gelingt dabei ein 8:0-Kantersieg.

Kreisliga A Solingen: HSV Langenfeld II – 1. FC Monheim II 2:4 (1:3). Der Tabellenvierte aus Monheim musste sich beim Abstiegskandidaten strecken, um die Punkte mitzunehmen. Fabio Sciannimanica (20.) brachte den Außenseiter in Führung, nur vier Minuten später gelang Marcel Krings der Ausgleich für die Gäste. Wiederum Krings legte kurz darauf den 2:1-Führungstreffer nach. Patrick Drossel sorgte nach einer halben Stunde für einen Zwei-Tore-Vorsprung zur Halbzeit. Langenfelds Luca Hellmann machte die Partie durch seinen Anschlusstreffer wieder spannend (60.), in der Nachspielzeit machte Krings mit seinem dritten Tor aber alles klar.

DV Solingen II – GSV Langenfeld 1:0 (0:0). Das Duell der Tabellennachbarn entschied sich nach gut einer Stunde, als die Platzherren das Tor des Tages erzielten. Die Gravenberger mühten sich zwar, brachten in der Offensive dieses Mal aber kaum etwas zustande. Für das Team war es die vierte Saisonniederlage.

Inter Monheim – SSV Berghausen II 8:0 (3:0). Das Spitzentrio aus Bergisch Neukirchen, Richrath und Inter Monheim marschiert weiter im Gleichschritt. In dieser Verfassung dürften diese Mannschaften den Aufstieg unter sich ausmachen. Das Inter-Team feierte derweil einen klaren Heimsieg gegen das Schlusslicht aus Berghausen. Abdullah Albayrak steuerte drei Treffer (44./53./62.) bei, Muhammet Ucar (27./55.) und Arif Tuncer (42./80.) trafen jeweils doppelt. Ahmet Hayda (84.) sorgte schließlich für den Schlusspunkt.

Dersimspor Solingen – SC Reusrath II 2:2 (1:0). Der favorisierte Tabellensechste kam in Solingen nicht über eine Punkteteilung hinaus. Den Vorsprung aus der 19. Minute nahmen die Klingenstädter mit in die Halbzeitpause. Mit dem Wiederanpfiff fanden die Gäste dann besser in die Partie. Elias Dian (47.) und Viktor Ergardt (57.) drehten das Spiel zugunsten der Reusrather Reserve. Zum Sieg sollte es für die Gäste trotzdem nicht reichen: Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff gelang Dersimspor der Ausgleich zum 2:2. Ein weiteres Tor fiel nicht mehr, obwohl der SCR II in den letzten 20 Minuten nach einer gelb-roten Karte gegen einen Solinger in Überzahl spielen konnte.

Tuspo Richrath – TG Burg 1:0 (0:0). Lange Zeit tat sich der Aufstiegsfavorit in der Heimpartie mit dem Tabellenzehnten aus Solingen-Burg schwer. Erst nach etwas mehr als einer Stunde sorgte Tobias Schmitz mit dem Tor des Tages für die Entscheidung. Nach dem 3:3-Unentschieden gegen den Nachbarn GSV Langenfeld vor drei Wochen war es jetzt der zweite Erfolg in Serie, die Richrather haben also wieder in die Spur gefunden und halten Schritt mit den direkten Konkurrenten aus Bergisch Neukirchen und Monheim.