Der SSV Lützenkirchen hat gegen Monheims Zweite verloren. – Foto: Andreas Bornewasser

Inter Monheim macht es in Solingen noch einmal spannend Nach einem 4:0-Pausenvorsprung müht sich der Fußball-Kreisligist zu einem 5:3. Der SSV Berghausen lässt indes zwei Punkte gegen die SSVg Haan liegen.

1. FC Monheim II – SSV Lützenkirchen 5:3 (3:3). Dank eines Kraftakts setzte sich die Monheimer Reserve im Verfolgerduell gegen den Tabellensechsten aus Lützenkirchen durch und behauptete damit den vierten Platz. Mann des Tages war ohne Zweifel Marcel Tobias Krings, dem insgesamt vier Treffer gelangen. In der ersten Halbzeit erzielte Krings zwischen der elften und der 35. Minute einen lupenreinen Hattrick. Die Leverkusener Gäste waren in der zehnten Minute in Führung gegangen, in der Schlussminute des ersten Durchgangs und in der Nachspielzeit gelangen dem Kontrahenten die weiteren Tore. In der Schlussphase hatten die Platzherren aber die besseren Antworten parat. Krings mit seinem vierten Tor (79.) und Julian Kwoczalla (84.) sorgten mit ihren Treffern dann für die Entscheidung.

1. Spvg Solingen-Wald II – Inter Monheim 3:5 (0:4). Beim Siebten in Solingen schienen die Monheimer alles im Griff zu haben. Samet Akarsu gelang beinahe ein Hattrick (5./33./45.), nur Ouassim Charroud (38.) kam mit seinem Treffer ein wenig in die Quere. Doch als hätte in der Pause jemand den sprichwörtlichen Stecker gezogen, lief beim Spitzenteam im Anschluss nicht mehr viel zusammen. In der 50. und 61. Minute holten die Klingenstädter durch zwei Tore auf, als Inter-Verteidiger Arif Tuncer elf Minuten vor dem Abpfiff ein Eigentor unterlief, war auf einmal wieder richtig Spannung drin. In der Schlussphase machte Burhan Aydin aber mit seinem Tor zum 5:3 alles klar.