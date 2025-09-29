Inter marschiert unaufhaltsam – Hilals Transfer überzeugt

Inal erzielt bereits in der 6. Minute das 1:0 für Hürtürkel. Tanis gleicht schnell aus (22.), Neziroglu besorgt nach der Pause den Siegtreffer (59.). Referee Oliver Ronneberger verteilt mehrfach Gelb. Hürtürkel bleibt mit drei Punkten tief unten (14.), Hilalspor steht nun mit neun Punkten auf Rang 6. Scheint die Landesliga ins Visier zu nehmen. Der ungarische Ex-Nationalspieler Krisztián Vadócz (Defensivabteilung überzeugt in seinem Debüt bei Hilal (FuPa Berlin berichtet) . Präsident Adnan Tuc begeistert: "Krisztians Pässe sind milimeter genau"

Ein Offensivfeuerwerk in der ersten Hälfte: Diakite (14.), Dornheim (30.) und Jamali Idrissi (36.) entscheiden die Partie früh. Häger (89.) setzt den Schlusspunkt. Schiedsrichter Fadi El-Kabouli hat alles im Griff. Wilmersdorf klettert mit vier Punkten auf Platz 12, Berolina bleibt mit drei Punkten und -10 Toren Tabellenletzter.

Bis zur 75. Minute hält der BSC II das 0:0. Dann schlägt Al-Khalaf doppelt zu (75., 77.), Ahmo (83.) und Schubart (90.+3) sorgen für den klaren Sieg. Referee Alexander Meinhardt hat eine ruhige Partie. Friedenau bleibt mit 12 Punkten Tabellendritter, Berliner SC II verharrt mit neun Punkten im Mittelfeld.

Kone (16., 22.) trifft doppelt, Willkomm (69., 83.) legt nach, Kozak (90.) besorgt den Endstand. Ein klarer Auswärtssieg! Schiedsrichter Lucas Schlichtmann überzeugt mit sicherer Leitung. Borsigwalde bleibt mit sechs Punkten im Mittelfeld (Platz 11), die Amateure springen mit sieben Zählern auf Rang 8.

Ihr habt Fehler gesehen ? Schreibt uns über Social Media ( Facebook und Instagram ) oder per Mail an berlin@fupa.net

___________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!