Inter marschiert unaufhaltsam – Hilals Transfer überzeugt

Der 5. Spieltag der Landesliga Staffel 1 liefert Tore satt. Inter bleibt makellos, Johannisthal stolpert zum ersten Mal. Im Tabellenkeller herrscht Hochspannung. Und Hilals Neuzugang und ungarischer Ex-Nationalspieler liefert stark ab (siehe Spielbericht unten)
Feldmann bringt die Preussen-Reserve in der 30. Minute in Führung. Doch nach der Halbzeit kippt das Spiel komplett: Bellin (55.), Tedesco (61.) und Zauner (68.) treffen für BSV 1892. Schiedsrichter Ricardo Brusch leitet die Partie souverän. Preussen II steckt mit nur drei Punkten auf Rang 15 fest, BSV 1892 klettert mit neun Punkten ins obere Drittel.
Schmidt (17.) bringt Neukölln in Führung. Pfeffersport dreht die Partie nach der Pause durch Scarlett (69.) und Grunert (75.). Doch in der Nachspielzeit trifft Shawrdi (90.+3) zum 2:2. Schiedsrichter Tom Rösler hat eine intensive Begegnung im Griff. Pfeffersport steht mit sieben Punkten auf Platz 9, Neukölln hängt mit vier Zählern auf Rang 13 fest.
Nach vier Siegen in Folge kassiert Johannisthal die erste Niederlage. Schmiedel (58.) und Bräkow (78.) bringen Empor mit 2:0 in Führung, Warncke (86.) kann nur verkürzen. Schiedsrichter Moritz Funke pfeift souverän. Empor springt mit sechs Punkten auf Platz 10, Johannisthal bleibt mit 12 Punkten Zweiter – verliert aber den Anschluss an Inter.
Inter startet furios: Wörterler (9.), Nieto (30.) und Henrich Paya (45.+2) treffen. Uzun hält Schöneberg mit einem Doppelpack (33., 45.+4) im Spiel. Doch es reicht nicht – Inter feiert den nächsten Sieg. Mit 15 Punkten und +17 Toren thront Inter unangefochten an der Spitze. Schöneberg steht mit neun Punkten auf Rang 4.
Inal erzielt bereits in der 6. Minute das 1:0 für Hürtürkel. Tanis gleicht schnell aus (22.), Neziroglu besorgt nach der Pause den Siegtreffer (59.). Referee Oliver Ronneberger verteilt mehrfach Gelb. Hürtürkel bleibt mit drei Punkten tief unten (14.), Hilalspor steht nun mit neun Punkten auf Rang 6. Scheint die Landesliga ins Visier zu nehmen. Der ungarische Ex-Nationalspieler Krisztián Vadócz (Defensivabteilung überzeugt in seinem Debüt bei Hilal (FuPa Berlin berichtet). Präsident Adnan Tuc begeistert: "Krisztians Pässe sind milimeter genau"
Ein Offensivfeuerwerk in der ersten Hälfte: Diakite (14.), Dornheim (30.) und Jamali Idrissi (36.) entscheiden die Partie früh. Häger (89.) setzt den Schlusspunkt. Schiedsrichter Fadi El-Kabouli hat alles im Griff. Wilmersdorf klettert mit vier Punkten auf Platz 12, Berolina bleibt mit drei Punkten und -10 Toren Tabellenletzter.
Bis zur 75. Minute hält der BSC II das 0:0. Dann schlägt Al-Khalaf doppelt zu (75., 77.), Ahmo (83.) und Schubart (90.+3) sorgen für den klaren Sieg. Referee Alexander Meinhardt hat eine ruhige Partie. Friedenau bleibt mit 12 Punkten Tabellendritter, Berliner SC II verharrt mit neun Punkten im Mittelfeld.
Kone (16., 22.) trifft doppelt, Willkomm (69., 83.) legt nach, Kozak (90.) besorgt den Endstand. Ein klarer Auswärtssieg! Schiedsrichter Lucas Schlichtmann überzeugt mit sicherer Leitung. Borsigwalde bleibt mit sechs Punkten im Mittelfeld (Platz 11), die Amateure springen mit sieben Zählern auf Rang 8.
