Inter makellos - Preussen II im freien Fall - Johannisthal stark

Tabellenführer Inter will seine makellose Serie fortsetzen. Nach dem knappen 3:2-Erfolg bei Schöneberg, bei dem Gaston Ignacio Nieto und S. Henrich Paya wieder einmal trafen, steht das Team von Trainer Juan José Swett Barro zusammen mit Co-Trainer Bülent Ulutürk weiterhin ohne Punktverlust an der Spitze. Mit 22 erzielten Treffern ist Inter die torgefährlichste Mannschaft der Liga. Nun wartet mit Pfeffersport ein nicht makelloser, aber keinesfalls ungefährlicher Gegner.

Trainer Benno Scholze musste am letzten Spieltag beim 2:2 gegen Schwarz-Weiß Neukölln erneut mitansehen, dass seine Defensive wackelt. Hoffnung macht aber Angreifer William Scarlett, der bereits fünf Treffer und einen Assist auf dem Konto hat. Pfeffersport will als Tabellenneunter beweisen, dass der Aufsteiger mehr ist als nur ein Zwischenläufer.

Ein Duell zweier Reserven, die bisher unterschiedlich in die Saison gestartet sind. Der Berliner SC II von Trainer Dominique Leitner musste zuletzt eine deutliche 0:4-Pleite bei Friedenau hinnehmen und will als Tabellensiebter Wiedergutmachung betreiben. Hoffnung ruht auf der Heimstärke und dem Kollektiv, da es im Sturm noch an einem echten Knipser fehlt.

Der BFC Preussen II von René Wendl dagegen steckt im Tabellenkeller. Nach dem 1:3 gegen den Berliner SV sind die Lichter auf Alarmstufe gestellt. Platz 15 mit nur drei Punkten spricht eine deutliche Sprache. Ein Auswärtssieg würde dringend benötigte Luft verschaffen – sonst könnte die Saison früh zu einem Abstiegskampf werden.

Beide Teams wollen den Schwung aus dem letzten Wochenende mitnehmen. Schwarz-Weiß Neukölln unter Trainer Michael Karakaya zeigte beim 2:2 in Prenzlauer Berg Moral, wartet aber weiterhin auf die Konstanz. Platz 13 ist ein Fingerzeig, dass man die Punkte dringend braucht.

Die Sportfreunde aus Charlottenburg-Wilmersdorf hingegen feierten einen überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen Berolina Mitte. Trainerduo Axel Liebenamm und Stefan Wirkus schöpft neuen Mut. Besonders der Offensivdrang überzeugte. Als Tabellenzwölfter ist der Blick nach oben erlaubt – bei einem Sieg wäre sogar das Mittelfeld in Reichweite.

Ein echtes Verfolgerduell im oberen Drittel! Der Berliner SV mit Trainer Dennis Linke kommt nach dem 3:1 bei Preussen II mit breiter Brust zurück auf den heimischen Platz. Julius Zauner traf bereits viermal und soll den Angriff befeuern. Als Tabellenfünfter könnte der BSV mit einem Sieg den Anschluss an die Spitze halten.

Schöneberg reist mit gemischten Gefühlen an. Trainer Halil Ibrahim Dayanc musste am letzten Wochenende die 2:3-Niederlage gegen Inter hinnehmen, zeigte dabei aber eine starke Leistung. Die Brüder Enes und Salih Uzun sorgen mit zusammen neun Scorerpunkten für Torgefahr. Platz vier bedeutet: Der Aufsteiger ist weiterhin ein ernstzunehmender Kandidat im Aufstiegsrennen.

Für den Tabellen-14. Hürtürkel wird es eine Mammutaufgabe. Trainer Abdüssamed Demirel sah sein Team zwar beim 1:2 gegen Hilalspor engagiert, doch die Defensive bleibt anfällig. Erst drei Punkte stehen auf dem Konto.

Ganz anders die Lage beim Friedenauer TSC: Thomas Plohmanns Mannschaft glänzte beim 4:0 gegen den Berliner SC II und präsentierte sich als echter Titelkandidat. Mit Ihab Al-Khalaf, der schon vier Tore bei nur drei Einsätzen erzielt hat, ist Friedenau offensiv brandgefährlich. Platz drei ist ein klarer Fingerzeig – der TSC will weiter ganz oben mitmischen.

Friedenau in weiss – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Ein heißes Duell zweier Teams im Mittelfeld. Hilalspor, trainiert von Erdin Celen und Murat Akkas, feierte zuletzt ein 2:1 bei Hürtürkel. Mit Ex-Profi und Nationalspieler (Ungarn) KrisztianVadocz. Besonders Volkan Neziroglu und der treffsichere M. Chawraba haben bisher vier beziehungsweise drei Treffer erzielt und sorgen für Torgefahr. Platz sechs bei ausgeglichenem Torverhältnis bedeutet: der Blick geht nach oben.

Die Berliner Amateure unter Edgar Döring feierten ein beeindruckendes 5:0 bei Borsigwalde. Ben Kozak und Moritz Willkomm trafen bereits mehrfach und gehören zu den gefährlichsten Offensivspielern der Liga. Als Tabellenachter sind die Amateure drauf und dran, sich im oberen Mittelfeld zu etablieren.

Die Sportfreunde aus Johannisthal wollen nach der 1:2-Pleite bei Empor zurückschlagen. Trainer Danilo Bethke hat mit Lukas Ferl, dem besten Torjäger der Liga mit sechs Treffern, und Yoshua Lüdtke genügend Offensivpower. Platz zwei ist zwar weiterhin stark, doch der Ausrutscher war ein Warnsignal.

Borsigwalde von Rogerio De Almeida dagegen steckt nach dem 0:5 gegen die Amateure in einer schwierigen Phase. Platz elf mit nur sechs Punkten bedeutet Druck. Die Defensive muss sich steigern, wenn man gegen einen der Top-Favoriten bestehen will.

Ein Kellerduell, das es in sich hat. Berolina Mitte, trainiert von Pierre Tänzer, musste beim 0:4 in Charlottenburg eine herbe Schlappe hinnehmen und steckt mit drei Punkten auf Rang 16 fest. Nun gilt es, Charakter zu zeigen.

Empor II dagegen überraschte am letzten Spieltag mit einem 2:1-Sieg gegen Johannisthal. Trainerduo Cem Tekin und Maximilian Weber freute sich über den ersten echten Coup der Saison. Mit nun sechs Punkten auf Platz zehn kann Empor befreiter auftreten – und will im direkten Duell nachlegen.

