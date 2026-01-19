Inter Laupheim gewinnt das FC Isny AH-Turnier 2026

Am vergangenen Wochenende richtete der FC Isny sein 52. AH-Turnier aus und konnte auf eine rundum gelungene Veranstaltung zurückblicken. 20 Mannschaften, 60 Spiele und insgesamt 189 Tore sorgten für beste Unterhaltung. Besonders hervorzuheben war der sehr faire Verlauf des gesamten Turniers.

Bedauerlicherweise verletzte sich ein Spieler von Inter Laupheim 2 und erlitt einen Armbruch. Der FC Isny spricht ihm nochmals seine besten Genesungswünsche aus.



Die Vorrunde wurde in einer Gruppe am Freitag sowie drei Gruppen am Samstag ausgespielt. Die jeweils ersten drei Mannschaften qualifizierten sich für die Zwischenrunde, die in vier Dreiergruppen ausgetragen wurde. Dort erreichten jeweils die beiden besten Teams das Viertelfinale.





Viertelfinale – Spannung bis zum SchlussDie Viertelfinalspiele boten den Zuschauern hochklassigen AH-Fußball und jede Menge Dramatik.

Im ersten Viertelfinale lieferten sich Dardanet und SV Eggenthal 2 ein ausgeglichenes Duell. Nach regulärer Spielzeit stand es unentschieden, sodass die Entscheidung im Penaltyschießen fallen musste. Dort bewies SV Eggenthal 2 die besseren Nerven und setzte sich mit 5:4 durch.

Das zweite Viertelfinale hatte besondere Brisanz: Inter Laupheim 1 traf auf den Titelverteidiger SV Eggenthal 1. In einer intensiven und umkämpften Partie gelang Inter Laupheim ein knapper 2:1-Erfolg, womit der Vorjahressieger überraschend frühzeitig aus dem Turnier ausschied.

Im dritten Viertelfinale setzte sich Türkspor Memmingen in einer taktisch geprägten Begegnung mit 1:0 gegen SV Maierhöfen-Grünenbach durch. Der entscheidende Treffer fiel in einer insgesamt sehr körperlich geführten Partie.

Das letzte Viertelfinale traf das Heimteam FC Isny 1 auf Balkan Allgäu. In einer spannenden Partie auf Augenhöhe erzielte Balkan Allgäu den goldenen Treffer zum 1:0 und beendete damit die Hoffnungen der Gastgeber auf ein Weiterkommen.

Halbfinale – Enge Spiele und Nervenstärke gefragt

Auch die Halbfinals boten den Zuschauern spannende und hart umkämpfte Begegnungen.

Im ersten Halbfinale trafen Türkspor Memmingen und Inter Laupheim 1 aufeinander. Beide Mannschaften agierten aus einer stabilen Defensive heraus und ließen nur wenige Torchancen zu. In einer insgesamt ausgeglichenen Partie gelang Inter Laupheim 1 schließlich der entscheidende Treffer zum 1:0, womit sie sich verdient den Finaleinzug sicherten.

Das zweite Halbfinale zwischen Balkan Allgäu und SV Eggenthal 2 entwickelte sich zu einem echten Krimi. Keine der beiden Mannschaften konnte sich in der regulären Spielzeit entscheidend absetzen, sodass erneut das Penaltyschießen die Entscheidung bringen musste. Hier zeigte SV Eggenthal 2 große Nervenstärke und setzte sich mit 5:4 durch, um ebenfalls ins Finale einzuziehen.

Spiel um Platz 3 – Balkan Allgäu sichert sich Podestplatz

Im Spiel um Platz drei standen sich Türkspor Memmingen und Balkan Allgäu gegenüber. Beide Mannschaften wollten das Turnier mit einem Erfolgserlebnis abschließen und gingen entsprechend engagiert zur Sache. Balkan Allgäu zeigte sich dabei etwas effizienter und sichert sich den dritten Platz durch ein 2:1..

Finale - Inter Laupheim krönt sich zum Turniersieger

Das Finale des Turniers bestritten Inter Laupheim 1 und SV Eggenthal 2 und bot den Zuschauern nochmals beste Unterhaltung. Beide Teams agierten von Beginn an konzentriert und ließen kaum klare Torchancen zu. Inter Laupheim erwischte den besseren Start und ging im Verlauf der Partie in Führung. Der SV Eggenthal zeigte jedoch große Moral, erhöhte den Druck und kam zum verdienten Ausgleich. In der spannenden Schlussphase gelang Inter Laupheim schließlich der entscheidende Treffer zum 2:1, der den umjubelten Turniersieg bedeutete. Nach fünf Jahren darf der SV Eggenthal somit den Wanderpokal diesmal nicht

mit nach Hause nehmen.



Auszeichnungen und besondere Momente

Als bester Torwart wurde Roberto Monostori (Inter Laupheim 1) ausgezeichnet – bemerkenswert: 6 Tore erzielte der Keeper selbst. Zum besten Spieler des Turniers wurde Chris Schmähl (Türkspor Memmingen) gewählt.



Die Siegerehrung und Verlosung der Hauptpreise fand im Vereinsheim statt. Bei Livemusik und Nudeln aus dem Parmesanlaib wurde noch bis spät in die Nacht ausgelassen gefeiert.

Ein großer Dank gilt allen Sponsoren sowie den zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern im Vereinsheim, am Kiosk, im Kampfgericht sowie beim Auf- und Abbau. Ohne diesen Einsatz wäre die Durchführung eines solchen Turniers nicht möglich.

Der FC Isny bedankt sich bei allen teilnehmenden Mannschaften und freut sich bereits auf das 53. AH-Turnier.



Zum Turnierplan:

Spiele - FC Isny Adolf Wälder Pokal - Bodensee - FuPa