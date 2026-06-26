Inter ist Berlin-Ligist: „Ihr spielt nur für eine Club-Mate?"

Inter wird Meister 2026 in der Landesliga 1 – Foto: Frank Arlinghaus

Der FC Internationale ist zurück in der Berlin-Liga – und der Aufstieg ist weit mehr als nur ein sportlicher Erfolg. Hinter der Rückkehr in Berlins höchste Spielklasse steckt ein langfristiger Plan, konsequente Vereinsarbeit und das klare Bekenntnis zu den eigenen Werten. Geschäftsführer Sport Ben Kandler erklärt im Interview, warum Kontinuität der Schlüssel zum Erfolg war, weshalb Inter auch künftig keine Spieler bezahlt und welche Ziele der Verein für die kommenden Jahre verfolgt

Elf Jahre mussten Spieler, Trainer, Verantwortliche und Fans auf diesen Moment warten: Der FC Internationale spielt wieder in der Berlin-Liga. Nach mehreren Anläufen gelang dem Verein nun der verdiente Aufstieg. Dabei setzt Inter bewusst auf einen anderen Weg als viele Konkurrenten – ohne finanzielle Anreize, dafür mit klaren Werten, nachhaltiger Nachwuchsarbeit und langfristiger Entwicklung. Im Gespräch blickt Geschäftsführer Sport auf den Weg zurück, erklärt die Hintergründe des Erfolgs und gibt einen Ausblick auf die Zukunft des Vereins

Elf Jahre nach dem Abstieg ist Inter zurück in der Berlin-Liga. Was bedeutet dieser Aufstieg für den Verein? Elf Jahre sind eine lange Zeit. In dieser Phase gab es immer wieder den Wunsch, mit der ersten Herrenmannschaft irgendwann wieder in der Berlin-Liga vertreten zu sein. Der Aufstieg ist deshalb eine großartige Angelegenheit – für den gesamten Verein, die Trainer und natürlich die Mannschaft. Darauf kann man stolz sein. Der Erfolg gibt aber auch dem Jugendbereich zusätzlichen Rückenwind. Es ist nicht selbstverständlich, jungen Spielern Perspektiven bis hin zur Berlin-Liga, Landesliga und Kreisliga A im Herrenbereich bieten zu können. Das macht Inter als Ausbildungsverein noch attraktiver.

Archiv: Berlin-Liga Atmosphäre bei Inter 2015 – Foto: Christoph Lehner, Frank Arlinghaus, Mehmet Dedeoglu Dedepress

Inter gehörte in den vergangenen Jahren regelmäßig zur Spitzengruppe der Landesliga. Warum hat es diesmal mit dem Aufstieg geklappt? Die Tabellenplatzierungen allein erzählen nicht die ganze Geschichte. Oft folgte auf eine schwächere Hinrunde eine starke Rückrunde oder umgekehrt. Entscheidend war, dass wir zu häufig unnötig Punkte liegen gelassen haben. Außerdem verloren wir vor einigen Spielzeiten regelmäßig wichtige Leistungsträger, die kaum zu ersetzen waren. Es fehlte schlicht die notwendige Konstanz. Vor rund drei Jahren haben wir deshalb gemeinsam mit unseren Trainern Juan Swett und Bülent Ulutürk einen klaren Plan entwickelt. Wir haben Strukturen verbessert, Spielerabgänge reduziert, Ziele definiert, Führungsspieler gewonnen und viele weitere Stellschrauben angepasst. Dass dieser Plan nun aufgegangen ist, freut uns natürlich sehr. Einen großen Anteil daran haben unsere Trainer, die ihre Rollen klar verteilt und die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelt haben. Müssen die Fans mit schmerzhaften Abgängen rechnen? Welche Veränderungen im Kader zeichnen sich bereits ab? Natürlich werden wir den Kader punktuell verstärken. Obwohl der Aufstieg rechnerisch erst später feststand, konnten wir frühzeitig mit der Planung beginnen. Unser Ziel war aber vor allem, den Kern der Mannschaft zusammenzuhalten – und das ist gelungen. Viele Spieler haben jahrelang auf diesen Moment hingearbeitet und möchten den nächsten Schritt nun gemeinsam mit Inter gehen. Deshalb gilt: kleinere Veränderungen ja, ein großer Umbruch nein. Welche Rolle spielen die eigene Jugendarbeit und die langfristige Vereinsentwicklung für den sportlichen Erfolg? Unabhängig vom sportlichen Erfolg unserer Frauen- oder Herrenmannschaften bleibt die Jugendarbeit das Fundament des Vereins. Natürlich hilft es, wenn wir attraktive Perspektiven bieten können – sowohl im Frauen- als auch im Männerbereich. Viele unserer heutigen Seniorinnen und Senioren stammen aus der eigenen Jugend. Gleichzeitig möchten wir künftig noch mehr Talente erfolgreich an den Erwachsenenbereich heranführen. Genau daran arbeiten wir derzeit intensiv.

Inter in der Saison 2026 gegen Charlottenburg Wilmersdorf – Foto: Frank Arlinghaus

Gerd Thomas hat den Verein über viele Jahre geprägt. Welchen Anteil hat er an diesem Aufstieg und wie schwer wiegt sein Ausscheiden? An einem Aufstieg sind immer viele Menschen beteiligt – von den Platzwarten über Betreuer und Physios bis hin zum Vorstand, den Trainern und natürlich der Mannschaft. Jeder Einzelne trägt seinen Teil dazu bei. Von einem Ausscheiden Gerd Thomas' würde ich allerdings nicht sprechen. Er bleibt ein wichtiger Teil von Inter, unterstützt den neuen Vorstand mit seiner Erfahrung und engagiert sich weiterhin in der Kommunikations-AG. Wie er selbst sagt, handelt es sich vielmehr um eine Staffelstabübergabe an die nächste Generation.

Der langjährige Mr Inter hat aufgehört – Foto: Frank Arlinghaus

Wie lässt sich die Aufgabe als Geschäftsführer Sport mit Beruf und Privatleben vereinbaren – oder ist das inzwischen ein Vollzeitjob? Tatsächlich ist es mein Beruf. Ich bin seit mehreren Jahren hauptamtlich beim Verein angestellt. Anders wäre die Arbeit in einem Verein unserer Größe inzwischen kaum noch zu bewältigen. Auch das zeigt, wie sich Inter organisatorisch weiterentwickelt hat. Welches Ziel setzt ihr euch für die erste Saison zurück in der Berlin-Liga – Klassenerhalt oder darf man etwas mutiger denken? Wir verfolgen kurz-, mittel- und langfristige Ziele. Zunächst wollen wir unseren Fußball weiterhin so spielen, wie er die Mannschaft auszeichnet. Natürlich möchten wir genügend Punkte sammeln, um die Klasse zu halten. Wir wollen kein kurzfristiger Gast in der Berlin-Liga sein. Mutig darf man immer sein – und das sind wir auch. Gleichzeitig bleiben wir realistisch und unseren Prinzipien treu. Wo soll der FC Internationale in fünf Jahren sportlich stehen? Die entscheidende Frage lautet eigentlich: Wo soll der Verein insgesamt stehen? Neben dem Fußball spielen bei Inter gesellschaftliche Verantwortung, Nachhaltigkeit und soziale Themen eine wichtige Rolle. Dieses Zusammenspiel macht unseren Verein aus. Entscheidend wird sein, unsere Werte zu bewahren und gleichzeitig unsere Strukturen weiterzuentwickeln. Ich bin überzeugt, dass Inter auf einem sehr stabilen Fundament steht und sich in den kommenden Jahren auch sportlich weiterentwickeln wird. Das große Potenzial des Vereins motiviert mich jeden Tag.

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress, Alexander Rabe, Frank Arlinghaus