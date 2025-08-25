Inter demütigt Hilalspor - Schöneberg mit Traumstart

Der SC Borsigwalde feiert einen wichtigen Auswärtssieg beim BFC Preussen II und setzt sich am Ende mit 3:1 durch. Die Gäste erwischen den besseren Start und gehen in der 19. Minute durch Marcel Bubner (0:1) in Führung. Noch vor der Pause baut Marcel Knaack (0:2, 42.) per Strafstoß die Führung aus. Im zweiten Durchgang bleibt Borsigwalde das gefährlichere Team und sorgt in der Schlussphase für die Vorentscheidung: Daniel Mpembele Nzongo (0:3, 86.) verwandelt ebenfalls einen Strafstoß. Zwar gelingt Rommel Abou-Chaker (1:3, 90.+1) für Preussen noch der Ehrentreffer vom Punkt, doch am Endstand ändert das nichts mehr. Damit nimmt der SC Borsigwalde drei verdiente Punkte aus Lankwitz mit. Und darf von einem guten Start sprechen.

Der FC Internationale Berlin zeigt sich in bestechender Form und gewinnt sein Heimspiel gegen Berlin-Liga Absteiger Hilalspor klar mit 7:2. Bereits in der 9. Minute bringt Santiago Henrich Paya (1:0) die Gastgeber in Führung. Doch die Gäste finden eine schnelle Antwort: Mohamad-Ali Chawraba (1:1, 27.) gleicht aus. Kurz vor der Pause sorgt Gaston Ignacio Nieto (2:1, 36.) dafür, dass Internationale mit einem knappen Vorsprung in die Kabine geht. Nach dem Seitenwechsel übernehmen die Hausherren endgültig die Kontrolle. Innerhalb weniger Minuten erhöhen Gaston Ignacio Nieto (3:1, 52.) und Santiago Henrich Paya (4:1, 53.) den Vorsprung. Wieder Nieto (5:1, 56.) und erneut Paya (6:1, 59.) sorgen für die Vorentscheidung. Berlin Hilalspor kann durch Okan Ekmekci (6:2, 79.) zwar noch einmal verkürzen, doch Nicholas Cartwright Stanley (7:2, 90.) stellt kurz vor dem Schlusspfiff den Endstand her. Mit diesem deutlichen Erfolg unterstreicht der FC Internationale Berlin seine Heimstärke und setzt ein klares Ausrufezeichen in der Landesliga-Staffel 1. Nach dem 7:3 Pokalsieg gegen den 1.FC Schöneberg das zweite Ausrufezeichen

Der Berliner SC II feiert einen klaren 4:1-Heimsieg gegen Berolina Mitte. Die Gastgeber starten stark und gehen bereits in der 21. Minute durch Kevin Uwe Einspanner (1:0) in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel gelingt den Gästen jedoch der Ausgleich: Valentin Wiegand (1:1, 47.) sorgt für Spannung. Der BSC II bleibt allerdings spielbestimmend und stellt durch Tim Niedenhoff (2:1, 61.) die Führung wieder her. In der Schlussphase macht das Team alles klar: Kevin Uwe Einspanner (3:1, 84.) trifft ein zweites Mal, ehe Konstantin Joseski (4:1, 90.+1) den Endstand besiegelt. Mit diesem verdienten Erfolg sammelt der Berliner SC II drei wichtige Punkte und unterstreicht seine Ambitionen in der Landesliga-Staffel 1.