Inter demütigt Hilalspor - Schöneberg mit Traumstart

Torfestival zum Auftakt in der Landesliga-Staffel 1: Der 1. FC Schöneberg startet mit einem 6:2 gegen Empor II furios, auch Aufsteiger Pfeffersport überzeugt beim 3:0. Charlottenburg-Wilmersdorf hingegen verliert klar. Absteiger Hilalspor erlebt beim 2:7 gegen Internationale ein Debakel. Alle Spiele in der Nachschau unten
Der SC Borsigwalde feiert einen wichtigen Auswärtssieg beim BFC Preussen II und setzt sich am Ende mit 3:1 durch. Die Gäste erwischen den besseren Start und gehen in der 19. Minute durch Marcel Bubner (0:1) in Führung. Noch vor der Pause baut Marcel Knaack (0:2, 42.) per Strafstoß die Führung aus. Im zweiten Durchgang bleibt Borsigwalde das gefährlichere Team und sorgt in der Schlussphase für die Vorentscheidung: Daniel Mpembele Nzongo (0:3, 86.) verwandelt ebenfalls einen Strafstoß. Zwar gelingt Rommel Abou-Chaker (1:3, 90.+1) für Preussen noch der Ehrentreffer vom Punkt, doch am Endstand ändert das nichts mehr. Damit nimmt der SC Borsigwalde drei verdiente Punkte aus Lankwitz mit. Und darf von einem guten Start sprechen.
Der FC Internationale Berlin zeigt sich in bestechender Form und gewinnt sein Heimspiel gegen Berlin-Liga Absteiger Hilalspor klar mit 7:2. Bereits in der 9. Minute bringt Santiago Henrich Paya (1:0) die Gastgeber in Führung. Doch die Gäste finden eine schnelle Antwort: Mohamad-Ali Chawraba (1:1, 27.) gleicht aus. Kurz vor der Pause sorgt Gaston Ignacio Nieto (2:1, 36.) dafür, dass Internationale mit einem knappen Vorsprung in die Kabine geht. Nach dem Seitenwechsel übernehmen die Hausherren endgültig die Kontrolle. Innerhalb weniger Minuten erhöhen Gaston Ignacio Nieto (3:1, 52.) und Santiago Henrich Paya (4:1, 53.) den Vorsprung. Wieder Nieto (5:1, 56.) und erneut Paya (6:1, 59.) sorgen für die Vorentscheidung. Berlin Hilalspor kann durch Okan Ekmekci (6:2, 79.) zwar noch einmal verkürzen, doch Nicholas Cartwright Stanley (7:2, 90.) stellt kurz vor dem Schlusspfiff den Endstand her. Mit diesem deutlichen Erfolg unterstreicht der FC Internationale Berlin seine Heimstärke und setzt ein klares Ausrufezeichen in der Landesliga-Staffel 1. Nach dem 7:3 Pokalsieg gegen den 1.FC Schöneberg das zweite Ausrufezeichen
Der Berliner SC II feiert einen klaren 4:1-Heimsieg gegen Berolina Mitte. Die Gastgeber starten stark und gehen bereits in der 21. Minute durch Kevin Uwe Einspanner (1:0) in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel gelingt den Gästen jedoch der Ausgleich: Valentin Wiegand (1:1, 47.) sorgt für Spannung. Der BSC II bleibt allerdings spielbestimmend und stellt durch Tim Niedenhoff (2:1, 61.) die Führung wieder her. In der Schlussphase macht das Team alles klar: Kevin Uwe Einspanner (3:1, 84.) trifft ein zweites Mal, ehe Konstantin Joseski (4:1, 90.+1) den Endstand besiegelt. Mit diesem verdienten Erfolg sammelt der Berliner SC II drei wichtige Punkte und unterstreicht seine Ambitionen in der Landesliga-Staffel 1.
Der Friedenauer TSC (Trainer Thomas Plohmann) gewinnt verdient mit 3:1 gegen die Berliner Amateure (Coach Edgar Döring). Die Gastgeber erwischen einen Traumstart: Bereits in der 9. Minute bringt Ihab Al-Khalaf (1:0) den TSC in Führung. Noch vor der Pause schlägt der Angreifer erneut zu und erhöht kurz vor dem Halbzeitpfiff auf 2:0 (42.). Nach dem Seitenwechsel versuchen die Berliner Amateure ins Spiel zurückzukommen, doch Friedenau bleibt stabil. In der 74. Minute gelingt Asbjoern Kristrup Barfod (2:1) der Anschlusstreffer und sorgt noch einmal für Spannung. Doch die Hoffnung der Gäste währt nicht lange: In der Nachspielzeit macht Tim Gandert (3:1, 90.+4) alles klar. Mit diesem Heimsieg sichert sich der Friedenauer TSC drei wichtige Punkte zum Start.
Aufsteiger Pfeffersport mit Trainer Benno Scholze startet souverän mit einem 3:0-Heimsieg gegen die Sportfreunde Charlottenburg-Wilmersdorf 03. Auch Aufsteiger. Bereits früh übernimmt das Heimteam die Kontrolle. Paul Schirp (1:0, 13.) bringt Pfeffersport in Führung. Kurz darauf erhöht William Scarlett (2:0, 32.) und sorgt noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel bleibt Pfeffersport spielbestimmend und baut den Vorsprung weiter aus. Jonathan Grunert (3:0, 59.) macht mit seinem Treffer alles klar. Die Gäste aus Charlottenburg-Wilmersdorf finden kein Mittel und können dem Spiel keine Wende mehr geben. Am Ende steht ein verdienter Erfolg für Pfeffersport.
Der BSV 1892 mit Trainer Dennis Linke legt einen Traumstart hin, doch am Ende jubelt DJK SW Neukölln. Paul Busche (1:0, 7.) eröffnet früh, Yunus Malik (2:0, 42.) legt vor der Pause nach – 1892 geht mit einer komfortablen Führung in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel kippt das Spiel komplett. Christoph Ruden verkürzt per Strafstoß (2:1, 60.), nur zwei Minuten später stellt Norman Guski auf 2:2 (62.). Neukölln (Coach Michael Karakaya) bleibt am Drücker: Dorian Kühn dreht die Partie (2:3, 76.), ehe Glian Hoeri in der Nachspielzeit den Deckel draufmacht (2:4, 90.+3). In einer intensiven Schlussphase mit mehreren Gelben Karten behauptet Neukölln die Führung und nimmt dank einer starken zweiten Halbzeit verdient alle drei Punkte mit.
Die SF Johannisthal feiern einen furiosen 4:2-Auswärtssieg beim BSV Hürtürkel – nach einem frühen Schockstart. Hürtürkel erwischt den besseren Beginn und geht durch ein Eigentor von Toni Ölke (1:0, 2.) in Führung. Umut Yüksek (2:0, 11.) legt schnell nach. Alles deutet auf einen klaren Heimerfolg hin, doch nach der Pause kippt das Spiel komplett. Yoshua Lüdtke bringt Johannisthal mit einem Doppelpack zurück (2:1, 64.; 2:2, 71. per Strafstoß) und dreht die Partie kurz darauf sogar selbst (2:3, 76.). Lukas Ferl sorgt in der 84. Minute mit dem 4:2 für die endgültige Entscheidung. Damit sichert sich Johannisthal nach starker Aufholjagd drei wichtige Punkte, während Hürtürkel nach starkem Beginn in der zweiten Hälfte komplett einbricht.
Aufsteiger 1. FC Schöneberg gewinnt deutlich mit 6:2 gegen die zweite Mannschaft von SV Empor Berlin. Und startet nach der Pokalpleite gegen Inter (3:7) saustark in die neue Liga: Die Gäste kommen besser ins Spiel, und gehen schon in der 3. Minute durch Billy Bradley Tuckerman (0:1) in Führung. Doch Schöneberg antwortet schnell: Salih Uzun verwandelt in der 24. Minute einen Strafstoß zum 1:1. Kurz darauf trifft Enes Uzun (2:1, 32.) und Yildiray Demir (3:1, 36.) erhöht noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel legt Morrez Nhacuonga (4:1, 47.) nach, ehe erneut Enes Uzun (5:1, 50.) trifft. Nico Bochnia (5:2, 65.) verkürzt zwar für Empor, doch Burak Cabuk (6:2, 80.) stellt den Endstand her.
___________________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!