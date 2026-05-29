„Inter Catenaccio“ verbindet Menschen durch Fußball Von Passübungen im Flur bis zum großen Turnier: Das Team „Inter Catenaccio 23" zeigt, wie Inklusion im Alltag wirklich funktionieren kann. Wie die Spieler Berührungsängste abbauen und was sie am 11. Juli in Süchteln planen. von RP / Heiko van der Velden · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Bei Inter Catenaccio 23 ist der Fußball das verbindende Element. – Foto: Timo Babic

Fußball als Brücke zwischen Menschen: Das ist die Idee hinter „Inter Catenaccio 23“. Die inklusive Mannschaft wurde im November 2023 in Viersen-Süchteln gegründet und gehört zum LVR-Verbund WohnenPlusLeben. Ziel des Projekts ist es, Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf gemeinsam auf den Platz zu bringen – ohne Leistungsdruck, dafür mit viel Gemeinschaftsgefühl.

Initiator, Trainer und LVR-Mitarbeiter Sascha Jansen-Ophei erinnert sich an die Anfänge: „Die Idee kam zustande, weil ein Kunde mehr Teilhabe im Leben haben wollte. Fußball war dabei ein Wunsch.“ Im Sprachgebrauch des LVR werden Menschen, die Leistungen und Unterstützungsangebote der Einrichtung nutzen, bewusst als „Kunden“ bezeichnet. Der Begriff soll verdeutlichen, dass Menschen mit Unterstützungsbedarf nicht nur betreut werden, sondern ein Recht auf Selbstbestimmung, Mitgestaltung und gesellschaftliche Teilhabe haben. Sport und Inklusion miteinander verbinden Da Jansen-Ophei parallel seinen Trainerschein absolvierte, entstand der Gedanke, Sport und Inklusion miteinander zu verbinden. Die Gruppe wurde gegründet. Zunächst traf sich die Gruppe noch in den Wohnhäusern – mit Theorieeinheiten im Wohnzimmer und ersten Passübungen im Flur. Weil viele Teilnehmer körperlich nicht einfach bei Wind und Wetter draußen trainieren konnten, wurde anschließend nach Hallenzeiten gesucht. Schritt für Schritt entwickelte sich daraus eine feste Mannschaft mit regelmäßigem Training, Freundschaftsspielen und ersten Turnierteilnahmen.

Und wie kam die Mannschaft zu ihrem Namen? Zu Beginn war die Gruppe noch ohne. Für eine Turnier-Teilnahme war dann aber ein Name notwendig. Man sammelte Vorschläge, doch keiner blieb so richtig hängen. Nur mit Fußball sollte es zu tun haben. „Für mich stand fest, dass wir ein Spielsystem benötigen, welches jeder, der den Fußball kennt, schon mal gehört hat. Ich persönlich habe von der Taktik Catenaccio erst durch den Trainer Giovanni Trapattoni Mitte der 90er bei Bayern gehört. Dieser modernisierte den klassischen Catenaccio. Er ließ extrem diszipliniert, defensiv kompakt und auf Konter ausgelegt spielen. Diese Taktik passte wie angegossen zu dem Charakter unseres Teams“, berichtet Jansen-Ophei. Die Mannschaft konnte sich schnell mit dem Konzept identifizieren. Bezug zu Inter Mailand Die 23 bezieht sich auf das Gründungsjahr des Teams und auch das „Inter“ hat einen Hintergrund: „Zum einen, weil Inter Mailand in den späten 1980er-Jahren so erfolgreich spielte, und zum anderen, weil der Begriff auch Verbindungen zwischen Gruppen oder Konzepten beschreibt“, so Jansen-Ophei.