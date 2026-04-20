 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligabericht

Inter bleibt Chef in Schöneberg - SW Neukölln tief i. Keller

Der 23.Spieltag der Landesliga-Staffel 1 in der Nachschau

von far · Heute, 12:56 Uhr · 0 Leser
Archiv vom Schöneberger Derby Inter vs Schöneberg
Archiv vom Schöneberger Derby Inter vs Schöneberg – Foto: Christof Lehner

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Landesliga Berlin - 1
Johannisthal
Hilalspor
Berliner SC II
Empor Berlin II

Der 23. Spieltag der Landesliga-Staffel 1 bestätigt die Kräfteverhältnisse: An der Spitze setzen sich die Topteams durch, im Tabellenkeller wird jeder Punkt wichtiger. Spitzenreiter FC Internationale Berlin bleibt das Maß der Dinge. Verfolger SF Johannisthal hält den Druck hoch, während sich im Tabellenmittelfeld klare Tendenzen zeigen. Im unteren Bereich spitzt sich die Lage weiter. SW Neukölln und Empor II geraten immer mehr in Not, weil sich das rettende Ufer zunehmend entfernt. Bei Berolina Stralau sieht es ganz schlecht aus.

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Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg
4
0
Abpfiff

FC Internationale Berlin (1.) zeigt erneut seine Dominanz und gewinnt klar gegen den 1. FC Schöneberg (9.). Maxwell Stanley bringt das Team früh in Führung, Leo Heye erhöht noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel schnürt Nicholas Cartwright Stanley mit zwei Treffern den Endstand und unterstreicht die Offensivstärke des Tabellenführers.

Gestern, 12:00 Uhr
DJK Schwarz Weiß Neukölln
DJK Schwarz Weiß NeuköllnSW Neukölln
Pfeffersport
PfeffersportPfeffersport
2
2
Abpfiff

Im Kellerduell zwischen DJK SW Neukölln (15.) und Pfeffersport (11.) gibt es keinen Sieger. Barkan Köprüli und Talal Hamo treffen für Neukölln, während Paul Schirp und Friedrich Würzner für Pfeffersport ausgleichen. Beide Teams nehmen einen wichtigen, aber wenig hilfreichen Punkt mit.

Archiv: DJK SW Neukölln (weiss) in Abstiegsnot
Archiv: DJK SW Neukölln (weiss) in Abstiegsnot – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Gestern, 12:15 Uhr
Berliner SV 92
Berliner SV 92BSV 1892
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen II
2
0
Abpfiff

BSV 1892 (3.) festigt seinen Platz im oberen Tabellenbereich mit einem Heimsieg gegen BFC Preussen II (12.). Arthur Stephan bringt die Gastgeber früh in Front, Mateusz Smolarkiewicz macht im weiteren Verlauf alles klar.

Gestern, 13:30 Uhr
Berlin Hilalspor
Berlin HilalsporHilalspor
BSV Hürtürkel
BSV HürtürkelHürtürkel
1
1
Abpfiff

Berlin Hilalspor (4.) lässt im Aufstiegsrennen Punkte liegen und kommt gegen BSV Hürtürkel (13.) nicht über ein Remis hinaus. Samet Balci sorgt zunächst für die Führung, doch Süleyman Emre Durmus gleicht im zweiten Durchgang aus.

Gestern, 13:30 Uhr
SC Berliner Amateure
SC Berliner AmateureBerliner Am.
SC Borsigwalde 1910 Berlin
SC Borsigwalde 1910 BerlinSC Borsigw.
4
0
Abpfiff

SC Berliner Amateure (6.) setzt sich deutlich gegen SC Borsigwalde (8.) durch und rückt weiter nach oben. Paul Becker bringt sein Team nach der Pause in Führung, danach treffen Niklas Wittjen, Mohammed Mustafa Acar und Edwin Eno Hokic zum klaren Erfolg.

Gestern, 14:00 Uhr
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin II
4
0
Abpfiff

SF Johannisthal (2.) bleibt erster Verfolger und löst die Pflichtaufgabe gegen SV Empor Berlin II (14.) souverän. Yoshua Lüdtke eröffnet die Partie, später trifft Lukas Olff doppelt. Auch Lukas Ferl reiht sich in die Torschützenliste ein und sorgt für klare Verhältnisse.

Gestern, 14:10 Uhr
SV BW Berolina Mitte 49
SV BW Berolina Mitte 49Berolina
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Charl.-Wilm.
0
3
Abpfiff

SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 (7.) gewinnt souverän bei Schlusslicht Berolina Mitte (16.). Bakary Diakite trifft früh und später erneut, Leon Semeniuk setzt den Schlusspunkt und sichert einen ungefährdeten Auswärtssieg.

Gestern, 15:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC II
Friedenauer TSC
Friedenauer TSCFriedenau
3
1
Abpfiff

Berliner SC II (10.) überrascht mit einem starken Auftritt gegen Friedenauer TSC (5.). Kevin Uwe Einspannier bringt die Gastgeber früh auf Kurs, Fabian Niedenhoff und Linus Dersch erhöhen noch vor der Pause deutlich. Der späte Treffer von Sebastian Smith bleibt ohne Einfluss auf den Spielverlauf.

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