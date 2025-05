Inter Bergsteig II hält die Liga, Püchersreuth/Floß steigt auf

Weiterhin herrscht eine vermutlich noch nie dagewesene Spannung und Dramatik in den Entscheidungsspielen des Spielkreises Amberg/Weiden. Auch am gestrigen Sonntag mussten in den beiden Relegationsmatches – es ging um die Qualifikation zur Kreisklasse – Verlängerung und Elfmeterschießen her, um den Gewinner zu ermitteln. Spektakulär war es hier wie dort: Am frühen Nachmittag sicherte sich die Bezirksliga-Reserve des SV Inter Bergsteig Amberg in einer Partie, die beide Mannschaften nicht vollzählig beendeten und in der ein Feldspieler zum Torwarthelden wurde, gegen die DJK Ebnath mit 5:3 nach Elfmeterschießen den Klassenerhalt in der Kreisklasse Süd. Die Ebnather müssen nun einen zweiten Anlauf gegen den TSV 1960 Kastl nehmen, die Liga noch zu halten. Kastl verlor in Reuth das Duell der beiden A-Klassenmeister gegen die SG Püchersreuth/Floß nach einem schier nie enden wollenden Elfmeterkrimi mit 7:8. Die Spielgemeinschaft schaffte damit bereits im ersten Jahr ihres Bestehens den Aufstieg in die Kreisklasse; der TSV muss in Runde 2 versuchen, den Aufstiegstraum noch zu verwirklichen.

Spektakulärer konnte das „Do-or-die“ Match am Sonntagnachmittag nicht sein. Acht Mal wurde der Gelbe Karton gezeigt, vier Mal gab es glatt Rot, schließlich musste ein nervenaufreibendes Elfmeterschießen her, bis der der SV Inter Bergsteig Amberg II gegen die DJK Ebnath mit 5:3 nach Verlängerung und Elfmeterschießen den Klassenerhalt einfahren durfte. Dabei verlief das Relegations-Duell besonders in der ersten Hälfte eigentlich wenig aufregend. Nach fast einer Stunde, der SV Inter hatte eine 2:0-Führung vorgelegt, nahm das Spiel erheblich an Fahrt auf und bot nun eine ganze Reihe von Aufregern. Spielminute 70: Schiedsrichter Matthias Zahn zückte zum ersten Mal die Rote Karte. Inter-Keeper Liri Bajrami hatte bei einem Duell 1 gegen 1 mit einem Angreifer der DJK Ebnath vor dem Strafraum mit der Hand geklärt. Die Vilsstädter wurden gleich doppelt bestraft, denn den anschließenden Freistoß verwandelte Pascal Ponnath zum Anschlusstreffer.In Folge kam Ebnath immer besser zum Zug, doch statt des angepeilten Gleichstands folgten zwei weitere Feldverweise, als es nach einem Foul zu einer Schubserei kam mit der Konsequenz, dass auf beiden Seiten ein Spieler in die Dusche geschickt wurde. Nur wenig später Kurz glich Ebnath dann doch aus. In Schlussphase und auch in der sich anschließenden „Overtime“ hätte die DJK dann noch den Lucky Punch setzen können, ja fast müssen. Toren fielen nicht, allerdings gab es einen erneuten Platzverweis, der Ellbogen war bei einem Kopfballduell eingesetzt worden. Es kam schließlich zum Lotteriespiel vom Punkt. Inter Bergsteig zeigte sich nervenstark, verwandelte alle Strafstöße. Ebnath scheiterte einmal am Pfosten, zweimal an dem zwischen den Pfosten stehenden Bergsteig-Feldspieler Enes Husak, der zum Helden dieses denkwürdigen Relegationsspiels wurde.

„Wir hatten das Spiel so weit es ging im Griff gehabt. Durch die roten Karte veränderte es sich komplett. Meine Mannschaft musste dann mehr im läuferischen Bereich investieren und hat die Gegebenheiten angenommen. Dass es am Ende ins Elfmeterschießen ging, war für alle nervenaufreibend“, so Inter-Coach Andreas Wächter.



„Der Spielerverlauf klingt ruppiger und unfairer, als er war. Zu Beginn war uns die Nervosität anzusehen. So ging auch Inter Bergsteig II durch einen direkt verwandelten Freistoß in Führung. Zum Ende der 1. Halbzeit hatten wir das Spiel besser in Griff und hatten Chancen, die wir einfach nicht gut zu Ende gespielt hatten. Zweite Halbzeit begann bitter, nach einen Fehlpass fiel das 2:0. Das Spiel kippte auf unsere Seite, als es die Rote Karte für den Keeper von Bergsteig Amberg gab, der außerhalb seines Strafraums die Hand benutzte. Der daraus resultierende Freistoß wurde durch Ponnath direkt verwandelt. Ab da an hatten wir das Spiel gut im Griff. Kurz daruf konnte Neumann noch eine Flanke zum verdienten 2:2 verwerten. Nach einer hitzigen Rangelei gingen beiderseits ebenfalls zwei Spieler mit Glattrot vom Platz. Wir hatten in den letzten fünf Minuten und in der Nachspielzeit mehrfach die Chance, auf 3:2 zu erhöhen. In der Verlängerung machte sich die zahlenmäßige Überlegenheit selten bemerkbar. Doch dann die Riesenchance für den Lucky Punch, als Ndyae kurz vor Schluss alleine aufs Tor zulief, aber den verstolperte. Das Elfmeterschießen war letztlich Glücksache. Wir haben drei Mal vergeben, was die Niederlage zur Folge hatte“, so das ausführliche Resümee von DJK-Spielercoach Johannes Reiß.



Tore: 1:0 und 2:0 Leon Sogojeva (11./53.), 2:1 Pascal Ponnath (75.), 2:2 Peter Neumann (82.) - Schiedsrichter: Matthias Zahn - Zuschauer: 262 auf dem Platz der DJK Seugast - Platzverweise: Rot für Liri Bajrami und Jason Hawliceck (73. und 80./beide Inter Bergsteig), sowie für Michael Precan und Marco Serfling (80. und 114./beide Ebnath)



Elfmeterschießen: Armin Gegic, Sergiy Kuzmenko und Leon Sogojeva verwandeln für den SV Inter, bei Ebnath trifft nur Johannes Vetter