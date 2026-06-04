Inter Bergsteig Amberg lotst Leifridt-Brüder zu sich

Die Leifridt-Brüder Adam (links) und Roman wechseln zum SV Inter Bergsteig Amberg. – Foto: Dürbeck

„Roman wird uns leider aufgrund seines Stipendiums in den USA nur bis Mitte August helfen können. Ab nächstem Jahr ist er aber wieder voll in Amberg. Adam wird uns bis Ende Oktober zur Verfügung stehen. Er ist im Spitzensport der Polizei und ist Teil der Nationalmannschaft im Ringen“, informiert Nikolei Dürbeck, der sportliche Leiter des SV Inter Bergsteig.



Nichtsdestotrotz freut man sich im Lager des Bezirksligisten auf die Sommer-Neuzugänge Nummer acht und neun. Die Leifridt-Brüder wurden in der Jugend unter anderem beim SSV Jahn Regensburg ausgebildet, haben dementsprechend eine sehr gute fußballerische Ausbildung und Grundlage. Der 21-jährige Adam spielte bisher für den FC Amberg, bei dem er in der abgelaufenen Saison elf Bezirksligaspiele bestritt. Dabei steuerte der Offensivmann zwei Tore und drei Assists bei. Der zwei Jahre ältere Roman ist ebenfalls im Offensivbereich zuhause. Zuletzt legte er eine längere Fußballpause ein, davor wiederum spielte er für den SV Köfering und den TSV Kümmersbruck. „Sowohl Adam als auch Roman werden uns auf Anhieb weiterhelfen können, wenn sie da sind. Wir sind sehr froh, dass sie sich für uns entschieden haben“, sagt Dürbeck.



