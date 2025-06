Inter Amberg stellt dritten Neuzugang vor

Nord-Bezirksligist SV Inter Bergsteig Amberg stellt mit Artur Becker (35) seinen dritten Neuzugang für die kommende Saison vor. Der erfahrene Spieler wechselt vom bisherigen Ligakonkurrenten und Absteiger TuS Schnaittenbach an den Bergsteig und bringt neben reichlich Routine auch eine hohe Flexibilität mit. Zudem stellte er in den letzten Jahren seine Torgefahr unter Beweis. „Artur ist auf mehreren Positionen einsetzbar, was ihn für uns sehr wertvoll macht“, so der sportliche Leiter Nikolei Dürbeck.