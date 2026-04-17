Inter Amberg schlägt erneut beim SV Raigering zu Allrounder Bastian Kattner wechselt aus der U19 der Panduren an den Steig von Florian Würthele · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Sportlicher Leiter Nikolei Dürbeck (links) präsentiert mit Bastian Kattner den nächsten Sommerneuzugang. – Foto: SV Inter Bergsteig Amberg

Ganz gleich ob die Bezirksliga gehalten werden kann oder nicht: Beim SV Inter Bergsteig Amberg bahnt sich diesen Sommer ein gewisser Umbuch an. Bis dato konnte Nikolei Dürbeck, der sportliche Leiter beim Tabellenvierzehnten der Bezirksliga Nord, bereits vier Neuzugänge für die neue Saison präsentieren. Jetzt folgt der fünfte. Mit Bastian Kattner hat sich der SVIB die Dienste eines talentierten und flexibel einsetzbaren Spielers gesichert. Der Jungspund spielt aktuell bei den A-Junioren des SV Raigering in der U19-Landesliga. Bald wird er die Panduren in Richtung Amberger Süden verlassen.

„Basti ist variabel einsetzbar, bringt eine super Ausbildung mit und hat bereits erste Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt“, freut sich Inters Sportchef Nikolei Dürbeck auf den Neuzugang. Dürbeck ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass sich Basti für uns entschieden hat und Teil des Umbruchs im Sommer sein wird.“ Mehrmals kam Kattner in der laufenden Saison bereits im A-Klassen-Team des SV Raigering zum Einsatz. Für die U19 bestritt er bislang neun Landesliga-Saisonspiele.



Einen seiner künftigen Mitspieler kennt Kattner bereits bestens. Er geht nämlich den gleichen Weg wie Max Völlger. Dieser wechselt ebenfalls diesen Sommer von der Raigeringer A-Jugend zum SV Inter Bergsteig. Zusammen mit Timo Rubenbauer, dem Torjäger in der Kreisliga-Mannschaft, hat der abstiegsbedrohte Bezirksligist für die neue Spielzeit nun schon drei Spieler vom SV Raigering verpflichtet. Als weitere Neuzugänge wurden bisher die erfahrenen Offensivspieler Andrej Dauer (FSV Gärbershof) und Marc Arbogast (SV Köfering) vorgestellt.





Unterdessen kämpft die Mannschaft von Trainer Markus Kipry in der Bezirksliga Nord weiter ums Überleben. Das rettende Ufer ist sieben Punkte entfernt, weshalb es in den verbleibenden fünf Partien wohl primär darum gehen wird, ein Abrutschen auf den 15. Platz zu verhindern. Dies könnte den direkten Abstieg nach sich ziehen. Am morgigen Samstag empfängt Inter Bergsteig die bereits als Absteiger feststehende SpVgg Schirmitz. Klares Ziel ist ein Heimdreier.