Inter Amberg präsentiert erste Sommer-Neuzugänge

Andrej Dauer (links) und Marc Arbogast laufen bald wieder für den SV Inter Bergsteig Amberg auf. – Foto: Dürbeck

Der SV Inter Bergsteig steckt in der Bezirksliga Nord tief im Abstiegskampf. Dennoch stellen die Amberger schon personelle Weichen für die neue Spielzeit. Nun können die ersten Sommer-Neuzugänge präsentiert werden. Dabei handelt es sich um zwei Rückkehrer. Torjäger Andrej Dauer (33) schließt sich nach einer Saison beim A-Klassisten FSV Gärbershof wieder dem Inter an. Außerdem sicherte sich der Stadtverein die Dienste eines weiteren erfahrenen Offensiv-Allrounders. Und zwar die des 30-jährigen Marc Arbogast , der aktuell für den Kreisligisten SV Hubertus Köfering spielt und ebenfalls Inter-Vergangenheit aufweist.

Andrej Dauer trug bereits zig Jahre das rotweiße Trikot des SVIB. Ein kurzes Intermezzo beim SVL Traßlberg ausgenommen, spielte der Stürmer von 2013 bis 2025 für Inter Amberg. Er verabschiedete sich letzten Sommer als Teamkapitän und wechselte zum FSV Gärbershof. Beim Tabellenzweiten der A-Klasse Süd steuerte er in 15 Punktspielen 22 Tore und 13 Assists bei – ligaweit ist diese Quote unerreicht. Künftig probiert es Dauer nochmal höherklassiger. Sehr zur Freude von Inters sportlichem Leiter Nikolei Dürbeck, der sagt: „Mit Daui bekommen wir einen flexibel einsetzbaren Spieler zurück, der menschlich wie fußballerisch perfekt zu uns passt.“



Vom SV Hubertus Köfering wechselt Marc Arbogast im Sommer an den Steig. Dort wo er schon von 2019 bis 2022 trainierte und spielte. Der Offensivmann zählt in Köfering in den vergangenen Jahren zu den Stammkräften. Entsprechend schwer wiegt für den Süd-Kreisligisten der baldige Abgang. „Auch Marc bringt Inter-Vergangenheit mit. Er ist offensiv flexibel einsetzbar, wird unserer Offensive sicherlich guttun und neue Impulse geben können“, freut sich Dürbeck, der noch anfügt: „Beiden Spielern wünschen wir bis dahin eine erfolgreiche und verletzungsfreie Restrückrunde.“ Am heutigen Mittwochabend ist die Mannschaft von Neu-Trainer Markus Kipry wieder im Testspiel-Einsatz. Gegner ist der ASV Haselmühl aus der Kreisliga Süd. Gespielt wird auf Naturrasen.