Inter Amberg: Neuzugänge sechs und sieben spruchreif

Der talentierte Noah Fellner (links) hat sich dem SV Inter Bergsteig angeschlossen, sehr zur Freude des sportlichen Leiters Nikolai Dürbeck. – Foto: Verein

Ende gut, alles gut: Bezirksligist SV Inter Bergsteig Amberg konnte eine kräftezehrende Saison 2025/26 doch noch mit dem Klassenerhalt abschließen. Dank knapper Siege in der Relegation gegen Prüfening und Arnschwang wurde der Deckel drauf gemacht. Entsprechend groß war am vergangenen Donnerstagabend die Erleichterung am Steig. Für die Verantwortlichen herrscht nun Planungssicherheit. Wobei der Kader für die dritte Bezirksliga-Saison in Folge ohnehin weitestgehend steht. Fünf Neuzugänge standen bereits fest. Jetzt kann Sportlicher Leiter Nikolei Dürbeck zwei weitere neue Spieler vermelden – Nummer sechs und sieben.

Zum einen sicherte sich der Inter die Dienste von Noah Fellner. Der 21-jährige Mittelfeldspieler war bislang für den Süd-Kreisligisten TuS/WE Hirschau aktiv und zählte dort in den letzten drei Spielzeiten zu den Leistungsträgern. Seine Jugendausbildung genoss er unter anderem bei der SpVgg SV Weiden. Dürbeck beschreibt Fellner als „junges Talent aus der Region“. Der Inter-Funktionär zeigt sich erfreut über dessen Zusage: „Noah ist super ausgebildet worden, bringt viel Tempo mit und war ein absoluter Leistungsträger bei seinem alten Verein. Wir freuen uns sehr darüber, dass er jetzt den nächsten Schritt bei uns gehen möchte.“



Des Weiteren hat sich der Bezirksligist aus Amberg mit Alex Schmid vom Kreisklassisten TSV Kümmersbruck verstärkt. Für den 27-jährigen Allrounder ist es der erste Wechsel im Seniorenbereich, spielte er doch bislang ausschließlich für die Amberger Vorstädter. Beim TSV war Schmid über Jahre eine gesetzte Kraft. Auch er wagt mit dem Wechsel zum SV Inter Bergsteig nun den Sprung in die Bezirksliga. „Mit Alex kommt ein erfahrener Spieler zu uns, der besonders die Defensive verstärken soll“, erklärt Dürbeck und fügt an: „Nach einem halben Jahr Pause aus privaten Gründen möchte Alex jetzt wieder voll angreifen und einen neuen Weg einschlagen. Wir sind uns sicher, dass er uns bei den gesteckten Zielen weiterhelfen kann.“



