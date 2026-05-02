Inter Amberg geht in die Relegation – Raindorf klarer Derbysieger

Jetzt ist klar: Der SV Inter Bergsteig Amberg (weiße Trikots) geht in die Abstiegsrelegation. – Foto: Josef Trummer

Nun hat der SV Inter Bergsteig Gewissheit: Die Amberger müssen den Gang in die Abstiegs-Relegation antreten. Nach einer knappen und durchaus unnötigen 1:2-Heimniederlage im Kellerduell gegen den FC Furth im Wald kann die Kipry-Elf das rettende Ufer nicht mehr erreichen. Die Drachenstädter dagegen machen einen großen Schritt gen Klassenerhalt. Der SG Chambtal droht der Direktabstieg. Der Tabellenvorletzte musste sich im Lokalderby dem FC Raindorf deutlich mit 0:4 geschlagen geben. Letztlich war es ein ungefährdeter Sieg des Jetzt-Tabellenfünften. Unterdessen feierte Meister FC Amberg dank eines Treffers von Sturmtank Marco Seifert einen 1:0-Heimerfolg gegen den 1. FC Schlicht.



Markus Kipry (Trainer SV Inter Bergsteig Amberg): „Jetzt ist es Fakt, dass wir in die Relegation gehen. Die Niederlage ist aus meiner Sicht völlig unnötig. Wir müssen in der ersten Halbzeit 2:0, 3:0 führen, waren ganz klar die spielbestimmende Mannschaft. Furth hat sich aufs Kontern beschränkt und hinten dicht gehalten. Mit ihrem einzigen Torschuss in der ersten Halbzeit machten die Gäste durch einen Freistoß aus 25 Metern das 1:1. Völlig unnötig. Für die zweite Halbzeit haben wir uns viel vorgenommen. Das Problem war ganz einfach, dass wir nach einer gelbroten Karte auf einmal ein Mann weniger waren. Eine strittige Szene. In Unterzahl waren wir trotzdem aktiv und versuchten nach vorne zu kommen, weil wir gewinnen mussten. Durch einen Konter kassierten wir das 1:2, womit das Spiel letztendlich erledigt war. Wir fokussieren uns jetzt auf de Relegation und versuchen, darüber erfolgreich zu sein.“



Alois Stoiber (Trainer FC Furth im Wald): „Beiden Mannschaften war die Nervosität ob der besonderen Bedeutung des Spiels über weite Strecken deutlich anzumerken. Ein riesiges Kompliment an mein Team, dass es auch nach dem unglücklichen Rückstand nicht den Glauben verloren hat. Den Siegtreffer haben wir verdient erzwungen. Inter wünschen wir alles Gute und viel Erfolg für die bevorstehenden Aufgaben. Und nicht zuletzt auch ein Lob ans Umparteiischen-Gespann.“







Roman Reinhardt (Sportlicher Leiter FC Amberg): „Ein verdienter Sieg. Wir verzeichneten mehrere Torchancen und mehr Chancen als der Gegner, haben es aber leider nicht geschafft, das 2:0 nachzulegen. Summa summarum kann man mit der heutigen Leistung zufrieden sein, auch nachdem es jetzt um nichts mehr geht.“







Karl-Heinz Pittoni (Trainer FC Raindorf): „Eine solide Leistung und ein ungefährdeter Sieg.“