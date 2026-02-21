🇵🇹 Intensives Trainingslager in Portugal

Aktuell absolviert die SG Broggingen-Tutschfelden ihr Trainingslager an der portugiesischen Algarve. Mit insgesamt 21 Feldspielern, 3 Torhütern und dem Trainerteam reiste die Mannschaft nach Albufeira, um sich unter optimalen Bedingungen gezielt auf die anstehende Rückrunde vorzubereiten.

Neben den Inhalten auf dem Platz wurde auch großen Wert auf Disziplin, Professionalität und gemeinsame Abläufe gelegt. Pünktlichkeit, Struktur und ein respektvoller Umgang miteinander prägten die gesamte Woche.

Bei zwei täglichen Trainingseinheiten à 90 Minuten lag der Schwerpunkt auf der gezielten Weiterentwicklung in den Bereichen Kraft, Ausdauer sowie taktischen Abläufen. Trotz intensiver Belastung zog die Mannschaft durchgehend gut mit und zeigte eine hohe Trainingsbereitschaft.

Regeneration und Zusammenhalt

Neben der sportlichen Arbeit kam auch der Teamgeist nicht zu kurz. Gemeinsame Abendaktivitäten, Gespräche und ein gelungener Abschlussabend stärkten das Miteinander. Gerade solche Momente sind essenziell, um als Einheit weiter zusammenzuwachsen.

Die Bedingungen vor Ort – sowohl auf dem Trainingsplatz als auch im Hotel – sowie eine konstante Trainingsgruppe boten ideale Voraussetzungen für eine konzentrierte und professionelle Trainingswoche.

Testspiel mit wichtigen Erkenntnissen

Ein Highlight der Woche bildete zum Abschluss das Testspiel unter Wettkampfbedingungen gegen den FC Kriens II. Dabei traf man auf die Reserve eines Teams aus der Schweizer Promotion League, der dritthöchsten Spielklasse. Das Niveau ist mit der Landes/Verbandsliga in Deutschland zu vergleichen. Die Partie endete mit 1:3. Es war bemerkenswert was die Jungs nochmal geschafft haben an Energie und Herz auf den Platz zu bringen.

Die gewonnenen Erkenntnisse werden in den kommenden Wochen gezielt weiter vertieft und aufgearbeitet.

Positives Fazit

Die SG BroTu kehrt mit einem guten Gefühl, wichtigen Erkenntnissen und viel Motivation aus Portugal zurück. Das Trainingslager hat nicht nur sportlich einen wichtigen Impuls gesetzt, sondern auch den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft weiter gestärkt.

Jetzt gilt es, die Intensität und den Fokus mit in den Ligaalltag zu nehmen und die erarbeiteten Inhalte auf dem Platz umzusetzen.