Intensives Testspiel-Wochenende – FCF sammelt wichtige Erkenntnisse

Nach einem leichten Kontakt im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter, den Manching zur Führung verwandelte. Das zweite Gegentor fiel – wie schon häufiger in der Vergangenheit – nach einem Standard. Beide Treffer waren aus Fürstenrieder Sicht vermeidbar.

Gegen den Landesligisten SV Manching entwickelte sich von Beginn an ein ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften standen kompakt und versuchten zunächst aus einer stabilen Organisation heraus zu pressen.

In der zweiten Halbzeit wurde viel rotiert, auf beiden Seiten. Das Spiel öffnete sich, beide Teams wollten Fußball spielen. Die letzten beiden Treffer für Manching fielen nach sauber ausgespielten Kontern. Am Ende stand ein 0:4, das zwar deutlich ausfiel, aber nicht widerspiegelte, dass Fürstenried lange gut mithielt. Ein eigener Treffer wäre durchaus möglich gewesen, das nötige Glück fehlte.

Trotzdem blieb der FCF gut im Spiel, hielt über weite Strecken dagegen und erspielte sich mehrere ordentliche Möglichkeiten. Die Mannschaft zeigte eine gute Struktur und verpasste es lediglich, sich für den Aufwand zu belohnen.

Sonntag: FC Fürstenried – FC Töging 3:0

Einen Tag später wartete mit dem FC Töging ein Bezirksligist. Die Belastung vom Vortag war spürbar, dennoch begann Fürstenried sehr stark.

Von Beginn an war die Mannschaft spielbestimmend, erspielte sich mehrere Chancen und belohnte sich diesmal früh mit einer 2:0-Führung. Mit Überzeugung, guten Kombinationen und klarer Struktur hätte das Ergebnis bereits in der ersten Hälfte höher ausfallen können.

Nach der Pause erhöhte Fürstenried auf 3:0. In der Schlussphase merkte man den Spielern die intensive Belastung der beiden Tage an, dennoch brachte die Mannschaft den verdienten Sieg souverän über die Zeit.

Trainer Tufan Lacin zum Testspiel-Wochenende

„Wir haben bisher erst zweimal trainiert und wollten direkt mit hoher Intensität starten. Die Vorbereitung ist mit fünf Wochen sehr kurz, deshalb ging es darum, schnell in die Abläufe zu kommen und sich besser kennenzulernen.“

„Im ersten Test war es schade, dass wir uns nicht belohnt haben. Wir waren lange ebenbürtig und haben fußballerisch ein sehr gutes Spiel gemacht.“

„Im zweiten Spiel haben wir uns dann mehr belohnt, da sieht man einfach unsere Qualität. Die Jungs haben an beiden Tagen viel Spielfreude gezeigt und mutig gespielt.“

„Für einen Kreisligisten sind zwei Spiele an einem Wochenende gegen solche Gegner nicht einfach. Deshalb ein großes Lob an die Mannschaft. Jetzt geht es darum, dranzubleiben, im Rhythmus zu bleiben und vor allem gesund durch die Vorbereitung zu kommen.“

Ausblick

Auch am kommenden Wochenende steht erneut ein Doppelspieltag an:

•Samstag: Altenerding, 13:00 Uhr

•Sonntag: FC Stern München, 13:00 Uhr

Der Fokus liegt weiter darauf, Spielpraxis zu sammeln und die Mannschaft Schritt für Schritt in Form zu bringen.